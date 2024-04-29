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        Erzurum'da otomobil dereye yuvarlandı: 3 ölü, 2 yaralı (2)

        CENAZELERERZURUM'A GETİRİLDİKazada hayatını kaybeden Yusuf Koç, amca oğlu Veysel Koç ile Güven Külekçi'nin cenazeleri otopsi için Erzurum'a getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 09:14 Güncelleme: 29.04.2024 - 10:15
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        Erzurum'da otomobil dereye yuvarlandı: 3 ölü, 2 yaralı (2)
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        CENAZELERERZURUM'A GETİRİLDİ

        Kazada hayatını kaybeden Yusuf Koç, amca oğlu Veysel Koç ile Güven Külekçi'nin cenazeleri otopsi için Erzurum'a getirildi. 3 kişinin yarın kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecekleri öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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