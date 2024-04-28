Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da takla atan otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

        Erzurum'un Narman ilçesinde takla atan otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 23:21 Güncelleme: 28.04.2024 - 23:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da takla atan otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum'un Narman ilçesinde takla atan otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

        Yusuf Koç (65) idaresindeki 25 AA 911 plakalı otomobil, Narman-Tortum kara yolunda kontrolden çıkarak takla attı. Araç, yaklaşık 100 metrelik mesafeden tali yola düştü.

        Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, araçtaki Güven Külekçi (56) ve Veysel Koç'un (65) kaza yerinde öldüğünü belirledi.

        Sürücü Koç da ambulansla hastaneye sevk edildiği esnada hayatını kaybetti.

        Kazada ağır yaralanan E.K. (47) ile B.K. (49) sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Hastanede tedavi altına alınan yaralılarının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Arama köpeği kafatası parçası buldu
        Arama köpeği kafatası parçası buldu
        Elon Musk'tan Çin'de 'otonom sürüş teknolojisi' adımı
        Elon Musk'tan Çin'de 'otonom sürüş teknolojisi' adımı
        Muğla'da feci kaza: 14 yaralı
        Muğla'da feci kaza: 14 yaralı
        Trabzon'dan müthiş dönüş!
        Trabzon'dan müthiş dönüş!
        Su faturası için tartıştığı muhtarı öldürdü!
        Su faturası için tartıştığı muhtarı öldürdü!
        Göztepe Süper Lig'de!
        Göztepe Süper Lig'de!
        Şiddetli yağış zor anlar yaşattı
        Şiddetli yağış zor anlar yaşattı
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den yeni müfredat açıklaması
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den yeni müfredat açıklaması
        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan yeni anayasa değerlendirmesi
        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan yeni anayasa değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten dış kaynak açıklaması
        Bakan Şimşek'ten dış kaynak açıklaması
        Xavi'den Arda Güler sitemi
        Xavi'den Arda Güler sitemi
        En şanssız havayolları!
        En şanssız havayolları!
        TUR2024'ün kazananı Frank van den Broek
        TUR2024'ün kazananı Frank van den Broek
        İstanbul Yarı Maratonu'nda kazananlar belli oldu
        İstanbul Yarı Maratonu'nda kazananlar belli oldu
        Yazarlardan Beşiktaş yorumu
        Yazarlardan Beşiktaş yorumu
        Dünyada en fazla milyarder hangi şehirlerde?
        Dünyada en fazla milyarder hangi şehirlerde?
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumu
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumu
        'Veteran komedyen' polemiğine yanıt
        'Veteran komedyen' polemiğine yanıt
        "Şarkı patladı, kaset satmadı"
        "Şarkı patladı, kaset satmadı"
        3 felaket yeni bir hayat getirdi
        3 felaket yeni bir hayat getirdi

        Benzer Haberler

        Erzurumspor FK-Çorum FK maçının ardından
        Erzurumspor FK-Çorum FK maçının ardından
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Erzurumspor FK 2 - Ahlatcı Çorum FK 1
        Erzurumspor FK 2 - Ahlatcı Çorum FK 1
        Erzurum'da İsrail'in Gazze'ye saldırısını konu alan "Fırçam'ın Sesi" sergis...
        Erzurum'da İsrail'in Gazze'ye saldırısını konu alan "Fırçam'ın Sesi" sergis...
        Türkiye şampiyonu genç boksör Davut Saydam, yumruklarını Avrupa şampiyonluğ...
        Türkiye şampiyonu genç boksör Davut Saydam, yumruklarını Avrupa şampiyonluğ...
        Erzurum, hayvan varlığında Türkiye'de 3'üncü sıraya geriledi
        Erzurum, hayvan varlığında Türkiye'de 3'üncü sıraya geriledi