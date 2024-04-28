Erzurum'da İsrail'in Gazze'ye saldırısını konu alan "Fırçam'ın Sesi" sergisi

Erzurum'da eğitim gören üniversiteli öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye saldırısını konu alan Fırçam'ın Sesi resim sergisi ve konser etkinliği gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Erzurum Şubesi, ve Palandöken Gençlik Merkezi işbirliğince İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte aralarında Suriyeli ve Filistinli öğrencilerin de bulunduğu 16 kız öğrencinin tasarladığı 33 tablo izlenime sunuldu.

Sergiden sorumlu resim öğretmeni Gözde Kutlu, AA muhabirine, özellikle Suriyeli ve Filistinli öğrencilerinin fikri üzerine bu çalışmayı yaptıklarını söyledi.

Yabancı öğrencilerinin hisleri üzerine yaptıkları tabloların kıymetli olduğuna değinen Kutlu, "Belki o acının binde biri bile değil. O acının belki 1 saatini bile hissettirdiğimizi düşünmüyorum. Bunu ancak yaşayan anlar. Kızlar bu resimleri yaparken fırçayı ellerinden bıraktıkları oldu, geçmişlerine gittiler. O yüzden o acıyı ne kadar hissettirebilirsek bizim için o kadar kıymetli." dedi.

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar da Gazze'de yaşananların tarifi için kelimelerin yetmediğini aktardı.

Herkesin Filistin'de yaşananların farkında olduğuna dikkati çeken Uçar, "Bu mübarek günlerin yüzü suyu hürmetine inşallah Rabb'im bir an önce oradaki kardeşlerimize yardım eder ve oradaki vahşet bir an önce sona erer. Filistinli kardeşlerimiz de yıllardır süren haklı mücadelelerini zaferle noktalamış olurlar." ifadelerini kullandı.