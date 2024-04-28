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        Erzurum'da İsrail'in Gazze'ye saldırısını konu alan "Fırçam'ın Sesi" sergisi

        Erzurum'da eğitim gören üniversiteli öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye saldırısını konu alan Fırçam'ın Sesi resim sergisi ve konser etkinliği gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 15:51 Güncelleme: 28.04.2024 - 15:51
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        Erzurum'da İsrail'in Gazze'ye saldırısını konu alan "Fırçam'ın Sesi" sergisi
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        Erzurum'da eğitim gören üniversiteli öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye saldırısını konu alan Fırçam'ın Sesi resim sergisi ve konser etkinliği gerçekleştirdi.

        Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Erzurum Şubesi, ve Palandöken Gençlik Merkezi işbirliğince İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte aralarında Suriyeli ve Filistinli öğrencilerin de bulunduğu 16 kız öğrencinin tasarladığı 33 tablo izlenime sunuldu.

        Sergiden sorumlu resim öğretmeni Gözde Kutlu, AA muhabirine, özellikle Suriyeli ve Filistinli öğrencilerinin fikri üzerine bu çalışmayı yaptıklarını söyledi.

        Yabancı öğrencilerinin hisleri üzerine yaptıkları tabloların kıymetli olduğuna değinen Kutlu, "Belki o acının binde biri bile değil. O acının belki 1 saatini bile hissettirdiğimizi düşünmüyorum. Bunu ancak yaşayan anlar. Kızlar bu resimleri yaparken fırçayı ellerinden bıraktıkları oldu, geçmişlerine gittiler. O yüzden o acıyı ne kadar hissettirebilirsek bizim için o kadar kıymetli." dedi.

        Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar da Gazze'de yaşananların tarifi için kelimelerin yetmediğini aktardı.

        Herkesin Filistin'de yaşananların farkında olduğuna dikkati çeken Uçar, "Bu mübarek günlerin yüzü suyu hürmetine inşallah Rabb'im bir an önce oradaki kardeşlerimize yardım eder ve oradaki vahşet bir an önce sona erer. Filistinli kardeşlerimiz de yıllardır süren haklı mücadelelerini zaferle noktalamış olurlar." ifadelerini kullandı.

        Filistin'de görev yapan gazetecilerin zorluklarını tuvale yansıtan Atatürk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü 1. sınıf öğrencisi Suriyeli Maria Krayem ise savaşta görev yapan basın mensuplarına kolaylık diledi.

        Krayem, gazetecilerin savaş bölgesindeki tüm zorluklara rağmen görevlerini en iyi şekilde yapmaya çalıştıklarınI belirterek, "Sergimiz Gazze ile ilgili olduğu için bende gazetecilerle alakalı resim çizdim. Gazze'de görev yapan gazetecilerin zorluklarını yansıtmak istedim. Çünkü onlar ailelerini ve sevdiklerini kaybediyor ve bu hala devam ediyor." dedi.

        Bazı vatandaşların kefiyeyle katıldığı programda Yakutiye Belediye Başkanı Uçar ve Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Erzurum Şube Başkanı Mehmet Gözütok şiir okudu.

        Konuşmaların ardından öğrenciler katılımcılara resimlerini anlattı, Palandöken Gençlik Merkezi Üstadlar Anadolu Rock Grubu da konser verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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