Kilometreleri önemsemeyen veteriner yabani hayvanların imdadına koşuyor

İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünde (DKPM) görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak, ayda ortalama 5 bin kilometre yol katederek yaralı yabani hayvanları tedavi ediyor.

Türkiye'nin en geniş yüzölçümüne sahip kentlerinden Erzurum'da 6 yıldır çalışma yapan DKMP'de görevli Albayrak, aralarında nesli tehlike altındakilerin de bulunduğu yaralı yabani hayvanların tedavisi için canla başla çalışıyor.

Vatandaşlardan gelen ihbarlara hizmet aracıyla giderek aylık ortalama 5 bin kilometre yol yapan Albayrak, serçe, büyük memeli gruplar, ayı, leylek, şahin, kartal, vaşak, çakal, gri ve ak balıkçıllar, kerkenez türleri ve gece yırtıcıları ile kukumav gibi doğadaki birçok yabani hayvanın yaralarını sarmak için çoğu zaman arazide kilometrelerce yol yürüyor.

Envanter için gözlem çalışmasının yanı sıra yabani hayvanların imdadına da yetişen Albayrak, DKMP'deki Yaban Hayvanları İlkyardım ve Tedavi biriminde sağlığına kavuşan hayvanları doğal ortamına bırakıyor. İleri tetkik ve tedavi gerektiren hayvanları ise Kars Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine sevk eden Albayrak, bir canlıya umut olmanın mutluluğuyla çalışmalarını sürdürüyor. Albayrak, AA muhabirine, güne birimdeki yaralı hayvanların bakım, tedavi ve beslenmesini yaparak başladığını söyledi.

Zamanla yarıştıklarını ifade eden Albayrak, gelen ihbarla hayvanı teslim alıp ilk müdahale ve muayene yaptığını, her türlü yaralı yabani hayvanı tedavi ettiklerini belirtti. Veterinerler açısından yaban hayatının doğa için büyük öneme sahip olduğunu dile getiren Albayrak, "Meslektaşlarımın birçoğu evcil hayvanlara yönelmiş durumda ama yaban hayvanları çok geniş alan. Doğal dengenin, ekosisteminin korunmasında yaban hayvanlarının çok önemi var. Bir hayvanın görevi belki yediği kabuklu yiyeceklerin tohumlarını bırakıp tekrardan doğada ağaçlandırmayı sağlamak ya da zararlı böceklerin biyolojik döngü, 'biyolojik savaşçı' dediğimiz zararlı böceklerin toplanmasında, yenmesinde görev almakta ve insan sağlığını korumakta." diye konuştu.

Albayrak, vatandaşların doğada yaralı gördüğü yabani hayvanları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmelerini istedi. - "Doğaya bıraktığınızda dönüp size bakıyorlar" Birçok insanın ismini dahi bilmediği, görmediği yaban hayvanına dokunup bakım ve beslenmesini yaptığını anlatan Albayrak, şunları kaydetti: "Bir kafes arasındaki yakınlıkta bile çok farklı duygular hissedebiliyorsunuz. Ne kadar yırtıcı olduğunu bilip ona müdahale ettiğinizde gözlerindeki yırtıcılığı okuyabiliyor ya da gerçekten size ihtiyacı varsa onu hissedebiliyorsunuz. Bu işin en güzel yanı ise doğasına bıraktığımız hayvanlar gerçekten minnet ve teşekkür duygusunu size hissettiriyor. Doğaya bıraktığınızda dönüp size bakıyorlar. Doğaya bırakmadan önce gözlerindeki o ışıltıyı, doğasına dönme mutluluklarını görmek sizi daha mutlu ediyor. Onun doğasında olması ve sizin buna vesile olmanız çok ayrı duygu. Zor, yorucu ve farklı meslek yapıyoruz ama bu yorgunluğu o hayvanın doğasına dönme mutluluğuyla çok rahatlıkla atıyoruz."