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        Erzurum'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı

        Erzurum'da servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 12:16 Güncelleme: 27.04.2024 - 12:16
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        Erzurum'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı
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        Erzurum'da servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Ömer Tolar idaresindeki 25 DG 002 plakalı bir rehabilitasyon merkezine ait servis minibüsü, Yunus Emre Mahallesi Özmeral Caddesi'nde, İbrahim İstanbullu'nun kullandığı 07 AKM 54 plakalı otomobil ile çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle servis minibüsü devrildi, park halindeki 2 araçta hasar oluştu.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü Tolar ile araçtaki Hamza Ethemdost, Sedagül Altındağ, Sema Yanger, Ayşe Dursun ve Fatma Arıcı yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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