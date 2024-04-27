Erzurum'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı

Kazada, sürücü Tolar ile araçtaki Hamza Ethemdost, Sedagül Altındağ, Sema Yanger, Ayşe Dursun ve Fatma Arıcı yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ömer Tolar idaresindeki 25 DG 002 plakalı bir rehabilitasyon merkezine ait servis minibüsü, Yunus Emre Mahallesi Özmeral Caddesi'nde, İbrahim İstanbullu'nun kullandığı 07 AKM 54 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.