Erzurum'da reklam panosuna çarpan otomobildeki bir kişi yaralandı

Polis ekipleri, kazanın ardından olay yerinden kaçtığı belirlenen sürücü ile araçtaki bir kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yaralanan bir kişi Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

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