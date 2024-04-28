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        Erzurumspor FK-Çorum FK maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında sahasında Ahlatcı Çorum FK'yi 2-1 yenen Erzurumspor FK'de teknik direktör Hakan Kutlu, iyi mücadele ederek maçı kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 20:19 Güncelleme: 28.04.2024 - 20:19
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        Erzurumspor FK-Çorum FK maçının ardından
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        Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında sahasında Ahlatcı Çorum FK'yi 2-1 yenen Erzurumspor FK'de teknik direktör Hakan Kutlu, iyi mücadele ederek maçı kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi.

        Hakan Kutlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, mavi-beyazlı takımın önemli futbolculardan oluştuğunu ifade etti.

        Oyuncuların güzel işler yaptığını belirten Kutlu, "Benim adıma tarihe geçen bir takım. Erzurum'un da tarihine geçmiş bir takım. Gerçekten inanılmaz işler yapıyorlar. Geçen hafta kaybettiğimiz Gençlerbirliği maçında bile oyunun tek hakimi olmuştuk. Birçok gol pozisyonuna girip şanssız şekilde mağlup olmuştuk. Bugün çok erken kopartmamız gereken bir maçtı. Çok fazla gol pozisyonumuz vardı Allah son dakikada kaptana nasip etti. Kazandıran golü son dakikada bulduk." diye konuştu.

        Kutlu, play-off şanslarının devam ettiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Önemli bir süreç yaşadık ve normalde 47 puanımız var, 3 puanımız silindi. Eğer o 3 puanımız olsaydı play-offun hala çok çok güçlü adayıydık. Matematiksel olarak play-off şansımız devam ediyor ama olur ama olmaz bizim hedefimiz kümede kalmaktı. Erzurum'daki basın mensuplarına teşekkür ediyorum. Geldiğim günden beri bir gün bile bizi rahatsız etmediler. Takımın üstüne baskı kurmadı sonuna kadar destek oldular. Bu anlamda onlara çok teşekkür ediyorum."

        Maçın hakemi hakkında konuşan Kutlu, "Bana göre bir sıkıntı görmedim. Maçın içinde bizim de kızdığımız yerler oldu ama hakemlik bir sıkıntı yoktu. Serkan hoca maçın atmosferiyle tepki göstermiş olabilir ama hakem bana göre normal idare etti. Maçın sonucunu hakeme bağlayacak bir şey yok. Çünkü biz bugün gerçekten çok çok üstün bir oynadık. Çok sayıda gol pozisyonuna girdik." değerlendirmesinde bulundu.

        - Ahlatcı Çorum FK cephesi

        Ahlatcı Çorum FK Yardımcı Antrenörü Ziya Akçeken de kazanmak için geldiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

        "Kazanmak için gelmiştik ancak istediğimiz oyunu ortaya koyamadık. Mağlup duruma düştük akabinde golü bulduk ama skoru koruyamadık. Söylenecek bir şey yok kaybettik. Hakemle ilgili konuşmak istiyorum ama ne konuşacağım onu da bilmiyorum. Bütün takdir haklarını Erzurum'dan yana kullandı. Maçın başında kaptanımız Ferhat'a sarı kart, diğer oyunculara sarı kart. Son pozisyonun faulle alakası yok. Sol bekin 3 tane üst üste pozisyonları var. Bizim oyuncu kafasına darbe alıyor devam ettiriyor. Yani söylenecek bir şey yok. Üzgünüz önümüzdeki maça bakacağız. Şansımızı yitirdik iki maçımız var. Son iki maçı da kazanıp üçüncülük mü olur play-off mu olur ona bakacağız. Erzurumspor'u tebrik ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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