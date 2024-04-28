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        Erzurum, hayvan varlığında Türkiye'de 3'üncü sıraya geriledi

        ERZURUM, büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığı açısından geçen sene Konya'nın ardından ikinci sıradayken, bu yıl üçüncü sıraya geriledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 09:46 Güncelleme: 28.04.2024 - 09:50
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        Erzurum, hayvan varlığında Türkiye'de 3'üncü sıraya geriledi
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        ERZURUM, büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığı açısından geçen sene Konya'nın ardından ikinci sıradayken, bu yıl üçüncü sıraya geriledi. Vali Mustafa Çiftçi, kentte 695 bin civarında büyükbaş, 880 bin civarında da küçükbaş hayvan olduğunu belirterek, "Hayvan varlığımızı büyükbaş hayvanda 800 bin, küçükbaş hayvanda da 1 milyonun üzerine çıkarmamız gerekiyor. Bu birinci hedefimiz" dedi.

        Yüz ölçümü açısından 2,5 milyon hektarlık alanla Türkiye'nin dördüncü büyük ili olan Erzurum, 1 milyon 600 bin hektarlık mera ve yaylayla hayvancılığın en önemli merkezlerinden biri. Geçen yıllarda 800 bin civarında büyükbaş, 1 milyonun üzerinde küçükbaş hayvan sayısıyla Konya'nın ardından ikinci olan Erzurum, bu yıl üçüncü sıraya geriledi. 695 bin büyükbaş, 880 bin de küçükbaş hayvan varlığı olduğu belirlenen Erzurum, ikinciliği Balıkesir'e kaptırdı. Konya ve Balıkesir'in ardından üçüncü olan Erzurum'da ilk olarak, büyükbaş hayvanda 800 bin, küçükbaş hayvanda da 1 milyonun üzerine çıkmak hedefleniyor.

        'HAYVANCILIK MEMLEKETİ'

        Erzurum'un Türkiye'nin dördüncü büyük kenti olduğunu belirten Vali Mustafa Çiftçi, "Erzurum tam 2,5 milyon hektarlık yüz ölçümüne sahip. Bunun 1 milyon 600 bin hektarlık alanı otlak, mera, yayla alanlarından oluşuyor. Bu oran toplam arazinin yüzde 60'ına tekabül ediyor. 480 bin hektarlık bölümü tarım alanlarından, 290 bin hektarlık alan ormanlardan oluşuyor. Yüz ölçümünün büyük bir kısmı mera yayla alanlarından oluşuyor. Yani tam hayvancılığa elverişli olarak Cenabıhak burayı yaratmış. Göreve başladıktan sonra Tarım ve Orman Müdürlüğümüze güncel hayvan sayılarımızla ilgili bir çalışma yaptırdım. Acaba ilimizin hayvan varlığımız ne kadar diye? Çünkü ben geldiğimde 800 bin civarında büyükbaş, 1 milyon üzerinde de küçükbaş hayvan varlığımız gözüküyordu. Yapılan çalışmalar neticesinde güncel rakamlar 695 bin dolayında büyükbaş, 880 bin civarında da küçükbaş hayvan varlığımız var. Bunun neticesinde ilimizin yıllık üretmiş olduğu süt miktarı 1 milyon ton civarında. Bütün bu rakamları bir araya getirdiğimiz zaman ilimizin tam bir hayvancılık memleketi olduğu açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Tabii bu hayvan sayılarını verirken Türkiye'de üçüncü sıraya gerilemesini de ifade etmem gerekiyor. Hayvan varlığı açısından birinci sırada Konya, ikinci sırada önceden Erzurum'du. Şu anda Balıkesir ikinci sıraya yükselmiş durumda. Üçüncü sırada da Erzurum gözüküyor. Bizim kısa vadede hayvan varlığımızı büyükbaş hayvanda 800 binin üzerine, küçükbaş hayvanda da 1 milyonun üzerine çıkarmamız gerekiyor. Bu birinci hedefimiz. İkinci hedefimiz ise sulanabilir tarım arazilerini artırmak" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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