Erzurum, hayvan varlığında Türkiye'de 3'üncü sıraya geriledi

ERZURUM, büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığı açısından geçen sene Konya'nın ardından ikinci sıradayken, bu yıl üçüncü sıraya geriledi. Vali Mustafa Çiftçi, kentte 695 bin civarında büyükbaş, 880 bin civarında da küçükbaş hayvan olduğunu belirterek, "Hayvan varlığımızı büyükbaş hayvanda 800 bin, küçükbaş hayvanda da 1 milyonun üzerine çıkarmamız gerekiyor. Bu birinci hedefimiz" dedi.

Yüz ölçümü açısından 2,5 milyon hektarlık alanla Türkiye'nin dördüncü büyük ili olan Erzurum, 1 milyon 600 bin hektarlık mera ve yaylayla hayvancılığın en önemli merkezlerinden biri. Geçen yıllarda 800 bin civarında büyükbaş, 1 milyonun üzerinde küçükbaş hayvan sayısıyla Konya'nın ardından ikinci olan Erzurum, bu yıl üçüncü sıraya geriledi. 695 bin büyükbaş, 880 bin de küçükbaş hayvan varlığı olduğu belirlenen Erzurum, ikinciliği Balıkesir'e kaptırdı. Konya ve Balıkesir'in ardından üçüncü olan Erzurum'da ilk olarak, büyükbaş hayvanda 800 bin, küçükbaş hayvanda da 1 milyonun üzerine çıkmak hedefleniyor.