Erzurum'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişinin yaralanmasına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişinin yaralanmasına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.
Lalapaşa Mahallesi'nde M.P. ile 3 kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bıçakla yaralanan M.P, ambulansla Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kavga sonrası olay yerinden kaçtıkları belirlenen 3 şüpheli, polis tarafından yakalandı.
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