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        Erzurum'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

        Erzurum'un Yakutiye ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişinin yaralanmasına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 00:44 Güncelleme: 28.04.2024 - 00:44
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        Erzurum'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Erzurum'un Yakutiye ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişinin yaralanmasına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Lalapaşa Mahallesi'nde M.P. ile 3 kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Bıçakla yaralanan M.P, ambulansla Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Kavga sonrası olay yerinden kaçtıkları belirlenen 3 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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