170 yıllık binanın 'EKG'sini çekiyorlar

ERZURUM Teknik Üniversitesi’nden Dr. Öğretim üyesi Dilek Okuyucu, 1850’li yıllarda yapıldığı tahmin edilen ve uzun zaman kilise olarak kullanıldıktan sonra 1998'de camiye dönüştürülen tarihi binayı incelemeye aldı. Binanın bir nevi 'EKG'sini çektiklerini belirten Dr. Okuyucu, "Hepimizin nabzı var ve bu nabız kişiye özeldir. Yapıların da aslında 'periyot' dediğimiz bir nabzı var. Bu periyot da her yapıya özel. Yani her yapı depremde farklı bir sürede salınımı tamamlıyor. Bu salınım periyodu bizim için çok önemli. Yapacağımız ölçümler, yapının depremde yapacağı hareketi bize gösterecek" dedi.

Yakutiye ilçesi Kongre Caddesi Demirciler Çarşısı'nda 1850’lerde kilise olarak yapılan, 1998 yılında camiye dönüştürülerek 'Fetih Cami' ismi verilen tarihi bina, Erzurum Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından restorasyona alınacak. Yapıldıktan sonra bölgede meydana gelen çok sayıda depreme rağmen ayakta kalabilen binayla ilgili Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Yapı Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Dilek Okuyucu, inceleme başlattı. Lisans ve lisansüstü öğrencileriyle de aynı zamanda ders işleyen Okuyucu, binanın dört bir yanına sensörler yerleştirdi. Sensörlerden gelen verileri kaydeden Dr. Okuyucu, elde edilen ölçümlerle binanın olası depremde nasıl salınım yapacağını belirlemeye çalışacaklarını söyledi.

Erzurum'un kültür mirası eserlerinden olan binanın restorasyon öncesi mevcut durumunu değerlendirmek amacıyla öğrencileriyle çalışma başlattıklarını belirten Dr. Okuyucu, "Olası bir depremde yapının nasıl salınacağını yerinde alacağımız ölçümlerle öğrenmeye çalışacağız. Binanın bir nevi EKG'sini çekerek bunu belirleyeceğiz. Bu çalışmayı yaparken lisans ve lisansüstü ders alan öğrencilerimiz de görev aldı. Çünkü onların da dersleri itibarıyla yapacakları saha çalışmalarına bir örnek olacak. Burada yapacağımız teknik bir raporlama ile birlikte bu yapının restorasyonuna katkı sağlamayı planlıyoruz" diye konuştu.