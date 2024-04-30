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        Erzurum'da kurulan müzede tarım ekipmanlarının dönüşüm yolculuğu anlatılıyor

        AYŞE NUR ERDOĞDU - Atatürk Üniversitesi'nde, Erzurum kırsalı ve çevre illerdeki köylerden toplanan tarım aletleriyle oluşturulan müzede tarım ekipmanlarının dönüşüm yolculuğu sergileniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 11:40 Güncelleme: 30.04.2024 - 11:40
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        Erzurum'da kurulan müzede tarım ekipmanlarının dönüşüm yolculuğu anlatılıyor
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        AYŞE NUR ERDOĞDU - Atatürk Üniversitesi'nde, Erzurum kırsalı ve çevre illerdeki köylerden toplanan tarım aletleriyle oluşturulan müzede tarım ekipmanlarının dönüşüm yolculuğu sergileniyor.

        Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Bölümünce tarım aletlerindeki değişimin ve kültürel ögelerin ele alındığı "Tarım Müzesi" oluşturuldu.

        İlin kırsal kesimlerinden ve çevre kentlerin köylerinden toplanan 400'e yakın ekipmanla fakültede 600 metrekare alanda açılan müzede, tarım aletlerinin 1800'lü yıllardan bugüne dönüşümü anlatılıyor.

        Müzede traktör çeşitleri, kağnılar, Anadolu sabanı, tahıl ekim makinası, namlu yapma tırmıkları, taş değirmen ve rüzgar gülü gibi tarım aletleri bulunuyor.

        Kentin turizmine de katkı sağlaması beklenen müzenin, özellikle Ziraat Fakültesi öğrencileri için de eğitim alanı olması amaçlanıyor.

        - "Kırsaldan ellerindeki aletleri bağışlamaları yönünde ricada bulunduk"

        Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Önder Çalmaşur, AA muhabirine, müzenin gelecek nesiller için önemli bir değer olduğunu söyledi.

        Tarımın gelişim safhalarının müzede görsel olarak aktarıldığını ifade eden Çalmaşur, şöyle konuştu:

        "Tarım ve çiftçilik ile hala uğraşan birisi olarak böyle bir yapının oluşturulup geçmişte kullanılan bu tarımsal aletlerin gelecek nesillere tanıtılması, aktarılması düşüncesi hep aklımdaydı. Önce bu mekanı oluşturduk, sonra düzenlendi. Çevre köylerden, kırsaldan ellerinde bulunan aletleri bize bağışlamaları yönünde ricada bulunduk. Ben de köyümüzde bulunan dedem, babamdan kalma bazı alet ve ekipmanları buraya getirdim."

        Müzede yaklaşık 400 tarım malzemesi olduğunu anlatan Çalmaşur, "Tarihi geçmişine bakacak olursak 1800'lü yıllarda kullanılan aletlerden, hala günümüzde kullanılanlara kadar değişik konseptte alet ve ekipmanlarımız var." diye konuştu.

        Prof. Dr. Çalmaşur, birkaç ay içinde dışarıdan da ziyaretçi kabul edeceklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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