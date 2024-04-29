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        Erzurum'da yol şantiyesinde çıkan kavgada 10 kişi yaralandı

        Erzurum'un Aziziye ilçesinde yol şantiyesindeki işçilerle vatandaşlar arasında çıkan kavgada 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 23:05 Güncelleme: 29.04.2024 - 23:05
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        Erzurum'da yol şantiyesinde çıkan kavgada 10 kişi yaralandı
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        Erzurum’un Aziziye ilçesinde yol şantiyesindeki işçilerle vatandaşlar arasında çıkan kavgada 10 kişi yaralandı.

        Erzurum-İspir kara yolu Ağaçkent mevkiindeki bir yol yapım şantiyesinde çalışan işçilerle vatandaşlar arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Çıkan tartışma kısa sürede taşlı sopalı kavgaya dönüştü.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kavgada vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan A.Y, H.D, T.A, H.D, A.Y, S.D, M.Ö, A.B, M.A. ve K.A. sağlık ekiplerince kent merkezindeki Erzurum Şehir Hastanesi ve Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öte yandan polis ekipleri de her iki hastanenin çevresinde güvenlik önlemi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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