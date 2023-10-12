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        Doğu Anadolu'da AK Parti İl Başkanlıklarından Gazze'nin ablukaya alınmasına tepki

        Erzurum, Erzincan, Tunceli, Ardahan ve Kars'ta AK Parti İl Başkanlıklarından Gazze'nin ablukaya alınmasına tepki gösterildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 13:13 Güncelleme: 12.10.2023 - 13:13
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        Doğu Anadolu'da AK Parti İl Başkanlıklarından Gazze'nin ablukaya alınmasına tepki
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        Erzurum, Erzincan, Tunceli, Ardahan ve Kars'ta AK Parti İl Başkanlıklarından Gazze'nin ablukaya alınmasına tepki gösterildi.

        AK Parti Erzurum İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde yaşayan insanların, temel ihtiyaçlara erişimlerinin sınırlanmasının yanında elektrik ve su kesintileri gibi ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldıkları belirtildi.

        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Sivil yerleşimleri hedef almayı doğru bulmuyoruz. Savaşın da bir ahlakı vardır. Abluka uygulamaları savaş ahlakına uymamaktadır. Abluka savaş değil katliamdır. Sivilleri cezalandırmak kimseye kazandırmaz. Masumlar ölmesin, daha fazla kan akmasın. Bölgede etkili tüm aktörleri, barışın tesisi için sorumluluk almaya çağırıyoruz. Biz var olan gücümüz ve çıktığı kadar avazımızla 'Daha Adil Bir Dünyanın Mümkün' olduğuna dair inancımızı tüm meydanlarda söylemeye devam edeceğiz."

        - Erzincan

        AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci ise İsrail'in saldırısı sonucu çocuk, genç, yaşlı, kadın, erkek 700'ü aşkın kişinin hayatını kaybettiğini ve yüzlerce kişinin yaralandığını söyledi.

        İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan insanların, temel ihtiyaçlara erişimlerinin sınırlanması, elektrik ve su kesintileri gibi ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldığını aktaran Şireci, " Ayrıca, Gazze'de ibadethaneler, hastaneler, okullar, hepsi acımasızca vurulmaktadır. Bu durum, masum sivillerin hayatlarını tehdit etmektedir. Ateşe benzin dökmenin, hele hele sivilleri ve sivil yerleşim yerlerini hedef almanın kimseye bir faydası olmayacaktır. Gazze Şeridi'ndeki ablukanın sonlandırılması ve Gazze halkının yaşam koşullarının iyileştirilmesi için uluslararası toplumun çabalarını artırması gerekmektedir." dedi.

        - Tunceli

        Tunceli'de de Atatürk Mahallesi'ndeki AK Parti İl Başkanlığı binasında Filistinlilere destek amacıyla partililer basın açıklaması düzenlendi.

        Merkez İlçe Başkanı Recai Hazar, Gazze halkının barış ve adalet isteğiyle direnişini sürdürdüğünü söyledi.

        Sivil yerleşim yerlerinin hedef alınmasını doğru bulmadıklarını belirten Hazar, "Savaşın da bir ahlakı vardır. Abluka uygulamaları savaş ahlakına uymamaktadır. Abluka savaş değil katliamdır. Sivilleri cezalandırmak kimseye kazandırmaz. Masumlar ölmesin, daha fazla kan akmasın. Bölgede etkili tüm aktörleri, barışın tesisi için sorumluluk almaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

        - Ardahan

        AK Parti Ardahan İl Başkan Ersin Yılmaz da abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları kınadıklarını bildirdi.

        Yılmaz, yaptığı açıklamada, saldırılarda çocuk, yaşlı ve kadınlarında olduğu 700’ü aşkın kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, "İsrail'in Gazze'ye uyguladığı bu abluka, uzun yıllardır devam eden bir insan hakları ihlali ve insani krizin sonucu oluşmuştur. Gazze halkı, yıllardır temel haklarından mahrum bırakılmış ve yaşam koşulları her geçen gün daha da kötüleşmektedir." ifadelerini kullandı.

        - Kars

        AK Parti Kars İl Başkanlığı, İsrail’in, Gazze Şeridi’ne yönelik ablukası ve saldırılarını kınadı.

        İl Başkanı Muammer Sancar, parti binası önünde yaptığı açıklamada, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan insanların, temel ihtiyaçlara erişimlerinin sınırlanması, elektrik ve su kesintileri gibi ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldıkları ifade etti.

        İsrail’in, 10 Ekim 2023'te ilan ettiği abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonucunda, çocuk, genç, yaşlı ve kadın erkek 700’ü aşkın kişi hayatını kaybettiğini ve yüzlerce kişinin yaralandığını dile getiren Sancar, "Dünya, İsrail tarafından Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden ablukanın altında yaşayan masum sivillerin acılarını görmektedir. İsrail'in Gazze'ye uyguladığı bu abluka, uzun yıllardır devam eden bir insan hakları ihlali ve insani krizin sonucu oluşmuştur. Gazze halkı, yıllardır temel haklarından mahrum bırakılmış ve yaşam koşulları her geçen gün daha da kötüleşmektedir." dedi.

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