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        Erzurum'da kurallara uymayan sürücülere 1 haftada 2 milyon 801 bin lira ceza kesildi

        Erzurum'da polis ekiplerince bir haftada gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, kurallara uymayan sürücülere 2 milyon 801 bin 390 lira cezai işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 15:56 Güncelleme: 23.10.2023 - 15:56
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        Erzurum'da kurallara uymayan sürücülere 1 haftada 2 milyon 801 bin lira ceza kesildi
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        Erzurum'da polis ekiplerince bir haftada gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, kurallara uymayan sürücülere 2 milyon 801 bin 390 lira cezai işlem uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri 16-23 Ekim'de sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Denetimlerde sürücülere, koruyucu ekipman ve emniyet kemeri kullanmama, hatalı park, hız, ışık, şerit ihlali, alkollü araç kullanma, yayalara geçiş hakkı vermeme, muayenesiz araç, seyir halindeyken telefon kullanımı, abartı egzoz, ehliyetsiz araç kullanma ve Trafik Kanunu'nun diğer maddelerine uymamaktan cezai işlem uygulandı.

        Ekipler, bir hafta boyunca kent genelinde yaptığı çalışmalarda 2 bin 124 araca toplam 2 milyon 801 bin 390 lira ceza kesti.

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