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        MEB'in Erzurum'da düzenlediği "Teknoloji ve Eğitim Bölgesel Çalıştayı" başladı

        Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Erzurum'da düzenlenen "Cumhuriyetimizin 100. Yılı Teknoloji ve Eğitim Bölgesel Çalıştayı" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 12:25 Güncelleme: 01.11.2023 - 12:41
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        MEB'in Erzurum'da düzenlediği "Teknoloji ve Eğitim Bölgesel Çalıştayı" başladı
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        Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Erzurum'da düzenlenen "Cumhuriyetimizin 100. Yılı Teknoloji ve Eğitim Bölgesel Çalıştayı" başladı.

        Bakanlığın kentteki Hizmetiçi Eğitim Enstitüsünde düzenlenen çalıştay, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması, çalıştay tanıtım videosu ve içerikle ilgili sunum yapılmasıyla başladı.

        Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, açılışta, geride kalan 100 yılda Türkiye'nin, cumhuriyetin ve milletin çok büyük kazanımlar elde ettiğini söyledi.

        Bunların farklı alanlarda kendini gösterdiğini bildiren Özdemir, şunları kaydetti:

        "Eğitimde elde ettiğimiz başarılar sadece okullarımızın fiziki imkanları ya da öğretmen sayımızla ölçülemez. Sahip olduğumuz nüfus ve öğrenci itibarıyla eğitimde çok büyük başarılar elde ettik. Geride bıraktığımız 100 yılda elde ettiğimiz başarıları, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Türkiye Yüzyılı'nda daha da taçlandırarak geleceğe taşımak mecburiyetindeyiz. Daha fazla çalışarak ve üreterek elde ettiğimiz kazanımlarımızı ve teknolojimizi her alanda daha üst basamaklara çıkartabilmek için daha yüksek gayretle yolumuza devam edeceğiz."

        Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Başkanlığı Kurul Üyesi Fatih Kıratlı da Cumhuriyet'in 100. yılında eğitim ve öneminin daha da kıymetli hale geldiğini bildirdi.

        Geleceğin teminatı olan gençleri en iyi şekilde yetiştirmek için ellerinden geleni yapmak zorunda olduklarına değinen Kıratlı, "Bu nedenle öğretmenlerimizin deneyimlerini, fikirlerini ve görüşlerini dinlemek, eğitimdeki en iyi uygulamaları belirlemek ve eğitim sistemimizi daha da ileri taşımak için bu çalıştayı düzenliyoruz. Teknoloji, eğitimdeki dönüşümün itici gücü. Yaşadığımız süreçte bunu çok iyi gözlemledik. Öğrencilerimizi daha etkili bir şekilde eğitmek ve geleceğe hazırlamak için teknolojiye olan gereksinim hiç olmadığı kadar büyüktür." diye konuştu.

        - "Bütün teknolojik imkanlara sahip okullara sahibiz"

        İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ise yıllarca bilişim teknolojileri sınıflarının kurulduğunu ve bilgisayarlarla donatılan sınıfların kapılarının kapatıldığını ve kullanılmadıklarını söyledi.

        Zaman geçtikten sonra bilgisayarların işe yaramadığını anlatan Yıldız, şunları kaydetti:

        "Biz o günlerden bu günlere geldik. Erzurum'da göreve başlamadan Üsküp'te bir yıl eğitim müşaviri olarak görev yaptım. Avrupa'yı hiç görmemiştim. Avrupa çok büyük bir yer hayaliyle gitmiştim ama şunu gördüm ki biz gerçekten çok büyük ülkeyiz, eğitimde çok ileri bir noktadayız. Almanya'ya kadar gittiğimde şunu gördüm ki akıllı tahta onlar için bir hayal. Biz şu anda 81 vilayetimizde en ücra dağ köşesindeki okullarımızda bütün teknolojik imkanlara sahip okullara sahibiz. Önümüzdeki çağ teknoloji ile eğitimin bütünleşeceği çağ olmak zorunda."

        Günümüz eğitim sistemi, öğretim yöntemleri, teknoloji kullanımı, eğitim yöneticisi, öğretmen ve öğrenci performansı gibi konularda öğretmenlerin bakış açısı doğrultusunda tartışılarak değerlendirilmesinin amaçlandığı çalıştayda, konuşmaların ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açılış konuşması video gösterimi yapıldı.

        İki gün sürecek olan çalıştaya, akademisyenler ve öğretmenler katıldı.

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