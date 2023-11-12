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        Erzurumspor FK-Göztepe maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 3-2 yenen Erzurumspor FK'nin yardımcı antrenörü Hakan Çobanoğlu, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 19:08 Güncelleme: 12.11.2023 - 19:08
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        Erzurumspor FK-Göztepe maçının ardından
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        Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 3-2 yenen Erzurumspor FK'nin yardımcı antrenörü Hakan Çobanoğlu, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

        Çobanoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncuların maç sonuna kadar mücadeleyi bırakmadığını belirterek, "Bugün bizim için muhteşem bir galibiyet oldu. İlk 20 dakikada 2 tane çok güzel goller bulduk. Ama taç atışında gol yedik ve biraz demoralize olduk. İlk yarı 2-1 bitti daha sonra duran toptan gol yedik ve 2-2 oldu ama sonunda muhteşem bir dönüş oldu. Gerçekten çok karakterli, onurlu savaşan bir oyuncu topluluğumuz var. Hiç bir zaman maçı bırakmayan, sonuna kadar götüren muhteşem çocuklar. Ben onlara 'aslan parçası' diyorum." diye konuştu.

        Teknik direktör Hakan Kutlu'nun maçtan atılmasıyla ilgili de konuşan Çobanoğlu, "Hakan hoca bugün atıldı ve inanın hiç bir şey söylemedi. Sadece 'beni atar mısın lütfen' dedi. Çünkü haftalardır hakemler bizim çok puan kaybetmemize neden oldu. VAR'dan gollerimiz döndü. O yüzden hocada kenarda durup daha kötü şeyler söylememek için hakeme söylediği tek şey bu. Galibiyetimiz Erzurum'a hediyemiz olsun." ifadelerini kullandı.

        - Göztepe cephesi

        Göztepe Teknik Direktörü Radomir Kokovic de oyuna yavaş başladıklarını ve çok erken gol yediklerini anlatarak, şöyle konuştu:

        "Erzurumspor'u tebrik ediyorum, gerçekten iyi mücadele edip galibiyeti hak ettiler. Oyuna yavaş başladık ve maçın başında bireysel hatalardan kaynaklanan 2 tane çok çabuk gol yedik. ilk yarı bitmeden geri gelmek için mücadele ettik ve bir gol bularak skoru 2-1'e getirdik. Devre arasında da maçı nasıl çevirebiliriz diye çalışmalar yaptık. İkinci yarı oyuna agresif başladık ve oyun formasyonuyla ilgili değişikliğe gittik. Gol de bulduk ama son dakikalarda bir hatayla bir gol daha yedik."

        Kokovic, rakibin daha iyi oynadığını dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Bu akşam aslında biz gerçekten iyi değildik çok fazla hata yaptık ve kazanmayı hak etmedik diyebiliriz. Erzurum'a kadar gelip bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ederiz. Bu akşam biz istediğimiz gibi değildik. Şu anda benim öncelikle maçla ilgili görüntüleri görmem gerekiyor. Bazı soru işareti olan pozisyonlar var ama ben hakemlerle ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum çünkü önce kendimize bakmamız lazım. Nerelerde iyi değildik nerelerde hata yaptık. Hakem hata yaptıysa bunlara bakabiliriz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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