Erzurum'da çocuklar ara tatili TÜBİTAK destekli bilimsel etkinliklerle geçiriyor

TEVHİD FURKAN NEHRİ - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) destekli Bilim Erzurum'da, 1448 öğrenci ara tatil dönemini bilimsel etkinliklerle geçiriyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ve TÜBİTAK işbirliğiyle 3 yıl önce Yakutiye ilçesinde kurulan Bilim Erzurum, öğrencileri bilimle buluşturmaya devam ediyor.

Merkezin, sürekli açık tutulduğunu ifade eden Koçak, şöyle konuştu:

"Tatil döneminde hem onları eğlendirmelerini sağlamak hem de bilimi sevdirmek istiyoruz. 7 farklı atölyemiz var. En çok teknoloji içerikli atölyelerimize randevularımız gerçekleşiyor ve tamamen ücretsiz. Her atölyede çocuklar, belirlenen eğitim içeriklerini alıyor. Her açtığımız programa yoğun ilgi oluyor, taleplere yetişmekte güçlük çekiyoruz. Her farklı atölye çocuklarımıza yeni bir deneyim kazandırıyor. Algoritma mantığından bilgisayara giriş dersleri, kodlamalar ve devamında yazılım adımlarını atıyoruz. Bu da çocuklar için çok kıymetli oluyor."