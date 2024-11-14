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        Erzurum'da çocuklar ara tatili TÜBİTAK destekli bilimsel etkinliklerle geçiriyor

        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) destekli Bilim Erzurum'da, 1448 öğrenci ara tatil dönemini bilimsel etkinliklerle geçiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 11:11 Güncelleme: 14.11.2024 - 11:20
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        Erzurum'da çocuklar ara tatili TÜBİTAK destekli bilimsel etkinliklerle geçiriyor
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        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) destekli Bilim Erzurum'da, 1448 öğrenci ara tatil dönemini bilimsel etkinliklerle geçiriyor.

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ve TÜBİTAK işbirliğiyle 3 yıl önce Yakutiye ilçesinde kurulan Bilim Erzurum, öğrencileri bilimle buluşturmaya devam ediyor.

        Okulların 9 günlük ara tatil dönemine girmesiyle bilimsel çalışmalara merak duyan öğrenciler, TÜBİTAK desteğiyle faaliyet yürüten merkeze geliyor.

        Bu süreçte düzenli olarak merkezdeki bilimsel etkinliklere katılan 1448 öğrenci, uzman eğitmenler eşliğinde robotik kodlamadan akıllı tarıma, yazılımdan tasarıma birçok alanda eğitim alıyor.

        Merkeze başvuran 6 ila 14 yaş aralığındaki çocuklar, bilimsel alandaki çalışmaların yanında düzenlenen çeşitli etkinlik ve oyun programlarıyla keyifli bir tatil dönemi geçiriyor.

        - "Taleplere yetişmekte güçlük çekiyoruz"

        Bilim Erzurum Müdürü Yakup Koçak, AA muhabirine, merkezin geliştirilmesi için çalışmalarının devam ettiği söyledi.

        Merkezin, sürekli açık tutulduğunu ifade eden Koçak, şöyle konuştu:

        "Tatil döneminde hem onları eğlendirmelerini sağlamak hem de bilimi sevdirmek istiyoruz. 7 farklı atölyemiz var. En çok teknoloji içerikli atölyelerimize randevularımız gerçekleşiyor ve tamamen ücretsiz. Her atölyede çocuklar, belirlenen eğitim içeriklerini alıyor. Her açtığımız programa yoğun ilgi oluyor, taleplere yetişmekte güçlük çekiyoruz. Her farklı atölye çocuklarımıza yeni bir deneyim kazandırıyor. Algoritma mantığından bilgisayara giriş dersleri, kodlamalar ve devamında yazılım adımlarını atıyoruz. Bu da çocuklar için çok kıymetli oluyor."

        Çocuklardan Aybüke Mira Bingöl, merkezde güzel zaman geçirdiğini ifade ederek, "Burada etkinlikler yapıyoruz. Boyama yapıyoruz, oyunlar oynuyoruz. Tatil boyunca hep geleceğim." dedi.

        Öğrencilerden Yusuf Hamza Taşdan da merkezdeki çalışmalarla tatillerini çok güzel geçirdiklerini söyledi.

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