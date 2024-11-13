Erzurum'da servis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

Yaralılardan B.M. daha sonra Erzurum'daki hastaneye sevk edilirken, hafif yaralı diğer 3 kişi de olay yerindeki ambulansta tedavi edildi.

Polis ekipleri, yol güvenliğini alarak kontrollü geçişi sağlarken, sağlık ekipleri ise yaralılardan H.T, B.M. ve E.K'yi Oltu Devlet Hastanesine kaldırdı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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