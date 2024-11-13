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        Erzurum'da servis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

        Erzurum'da öğrenci servis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 20:51 Güncelleme: 13.11.2024 - 21:00
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        Erzurum'da servis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
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        Erzurum'da öğrenci servis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 25 D 9690 plakalı öğrenci servisi ile karşı yönden gelen 28 NT 272 plakalı otomobil, Oltu-Narman çevreyolu kavşağında çarpıştı.

        Kazada, otomobil ve servis aracındaki 6 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Polis ekipleri, yol güvenliğini alarak kontrollü geçişi sağlarken, sağlık ekipleri ise yaralılardan H.T, B.M. ve E.K'yi Oltu Devlet Hastanesine kaldırdı.

        Yaralılardan B.M. daha sonra Erzurum'daki hastaneye sevk edilirken, hafif yaralı diğer 3 kişi de olay yerindeki ambulansta tedavi edildi.

        Kısa süreliğine kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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