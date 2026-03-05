Canlı
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Erzurum'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

        Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu ile kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele operasyonlarında yakalanan 5 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 20:20
        Erzurum'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

        Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu ile kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele operasyonlarında yakalanan 5 zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre narkotik, kaçakçılık ve organize suç örgütlerine yönelik operasyonel faaliyetlerde, zehir tacirlerine ve yasa dışı silahlanmaya yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Ekiplerce, bu kapsamda geçen ay yapılan çalışmalarda 303 gram sentetik uyuşturucu, 2 narkotik tablet, 13 uyuşturucu kullanma aparatı, 3 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 127 tabanca mühimmatı, 33 av tüfeği mühimmatı ile 4 şarjör ele geçirildi.

        Operasyonlarda gözaltına alınan 20 şüpheliden 5'i, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

