Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Mesud Fakirullahoğlu görevine başladı

Erzurum Şehir Hastanesi'nde başhekimlik görevinde devir teslim töreni gerçekleştirildi. Şehir Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, başhekimlik görevini yürüten Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör, görevini Dr. Öğr. Üyesi Mesud Fakirullahoğlu'na devretti. Törende konuşan Başhekim Fakirullahoğlu, Erzurum ve çevre illere hizmet veren hastanenin, sağlık kalitesini daha ileriye taşımayı hedeflediklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.