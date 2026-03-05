Canlı
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Erzurum'da yasa dışı bahis ve kumar içerikli 203 siteye erişim engeli

        Erzurum'da yasa dışı bahis ve kumar içerikli 203 siteye erişim engeli getirildi.

        Giriş: 05.03.2026 - 13:03
        Erzurum'da yasa dışı bahis ve kumar içerikli 203 siteye erişim engeli

        Erzurum'da yasa dışı bahis ve kumar içerikli 203 siteye erişim engeli getirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dijital ortamda kamu düzeninin sağlanması ve suçun önlenmesi için sanal devriye çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, bu kapsamda geçen ay yaptıkları çalışmalarda, terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 11, Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden 3, Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet eden 3, trafiği tehlikeye sokan 9, yasa dışı bahis ve kumar oynanmasına yer sağlayan 2 ve kişisel verileri hukuka aykırı yayan, genel güvenliği kasten tehlikeye sokan, dezenformasyon ile halkı kin ve düşmanlığa tahrikten birer kişi olmak üzere 32 şüpheli hakkında adli işlem yaptı.

        Ekipler, ayrıca yasa dışı bahis ile kumar içerikli 203 site ve hesap hakkında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bildirimde bulunularak erişim engeli getirilmesini sağladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

