Erzurum'da iftar yaptığı sırada yakalanan hükümlü cezaevine teslim edildi
Erzurum'da hakkında 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve bir alışveriş merkezinde iftar yaptığı sırada yakalanan hükümlü cezaevine teslim edildi.
Hakkında "kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık" suçundan 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve dün bir alışveriş merkezinde iftar yaptığı esnada yakalanan M.A'nın (32) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Daha sonra sağlık kontrolünden geçirilen hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
