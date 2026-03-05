Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Erzurum, Tunceli ve Kars'ta 179 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Erzurum, Tunceli ve Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 179 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 11:15 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum, Tunceli ve Kars'ta 179 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Erzurum, Tunceli ve Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 179 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.


        Erzurum'da etkisini aralıklarla sürdüren kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 139 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

        Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kars'ta 32, Tunceli'de ise 8 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

        İl Özel İdaresi ekipleri yolların ulaşıma açılması için çalışma yürütüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İspanya'dan ABD'ye yalanlama
        İspanya'dan ABD'ye yalanlama
        ABD'nin çoğunluğu savaşı istemiyor
        ABD'nin çoğunluğu savaşı istemiyor
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        Kanlı kavga! Kocasını karnından bıçakladı!
        Kanlı kavga! Kocasını karnından bıçakladı!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        40 yaşında hayata veda... Böyle sevgili olmaz olsun!
        40 yaşında hayata veda... Böyle sevgili olmaz olsun!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        Evden çıkmayı reddeden kiracısını öldürdü!
        Evden çıkmayı reddeden kiracısını öldürdü!
        'Made in EU' Türkiye'yi kapsayacak
        'Made in EU' Türkiye'yi kapsayacak
        Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçildi
        Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçildi
        Boğaz'da aşk başkadır
        Boğaz'da aşk başkadır
        Alevler yükseldi! Baba ile kızı 13. katta mahsur kaldı! Kahraman işçi!
        Alevler yükseldi! Baba ile kızı 13. katta mahsur kaldı! Kahraman işçi!
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor
        "Kıyafetlerimi bağışlıyorum"
        "Kıyafetlerimi bağışlıyorum"
        SGK 2025 yılında fazla verdi
        SGK 2025 yılında fazla verdi
        Boy uzatan besinler efsane mi gerçek mi?
        Boy uzatan besinler efsane mi gerçek mi?

        Benzer Haberler

        Erzurum'da yerli patates çeşitleri 20 yıllık bilimsel çalışmalarla geliştir...
        Erzurum'da yerli patates çeşitleri 20 yıllık bilimsel çalışmalarla geliştir...
        Kızılay'dan üniversite öğrencilerine "Anne Eli" iftar sofrası
        Kızılay'dan üniversite öğrencilerine "Anne Eli" iftar sofrası
        Palandöken'de gece kayağı keyfi
        Palandöken'de gece kayağı keyfi
        Sami Savni Özer sesiyle gönülleri mest etti
        Sami Savni Özer sesiyle gönülleri mest etti
        Erzurum'da "Ramazan'ın Neşesi" ilçe turunda
        Erzurum'da "Ramazan'ın Neşesi" ilçe turunda
        Vali Baruş'tan esnafa Ramazan ziyareti
        Vali Baruş'tan esnafa Ramazan ziyareti