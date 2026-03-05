Canlı
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Avrupa Şampiyonu milli atıcı Damla Köse, memleketi Erzurum'da çiçeklerle karşılandı

        Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda kadınlar 10 metre havalı tüfek solo kategorisinde altın madalya kazanan Damla Köse, memleketi Erzurum'da çiçeklerle karşılandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 11:42
        Avrupa Şampiyonu milli atıcı Damla Köse, memleketi Erzurum'da çiçeklerle karşılandı

        Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda kadınlar 10 metre havalı tüfek solo kategorisinde altın madalya kazanan Damla Köse, memleketi Erzurum'da çiçeklerle karşılandı.

        Ermenistan'ın başkenti Erivan'da 1-4 Mart tarihlerinde düzenlenen organizasyonda kategorisinde Türkiye'ye ilk Avrupa Şampiyonluğu'nu getirmeyi başaran Damla Köse, organizasyonun ardından memleketi Erzurum'a döndü.

        Başarılı sporcuyu, havalimanında Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serhat Özbay ve sporcu arkadaşları karşıladı.

        Damla Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, gururlu olduğunu söyledi.

        Organizasyon öncesinde İstiklal Marşı'nı okutmanın hayalini kurduğunu anlatn Köse, "İstiklal Marşı'nı okutmak benim için çok büyük bir hayaldi. Giderken de en büyük düşüncem buydu. Orada İstiklal Marşı'nı okutup Türk bayrağını açmaktı. Bu çok şükür bana nasip oldu." diye konuştu

        Köse, alınan bu başarının ilk olduğunu vurgulayarak "Bu, tarihte ilk oldu ve ilk defa Avrupa Şampiyonası'nda kategorimde altın madalya alındı. Aynı zamanda takım olarak da gümüş madalya aldık. Bu da tarihte bir ilk oldu. Geçen sene zaten aynı kategoride gümüş almış altın madalyayı kıl payı kaçırmıştım. Bu sene çok şükür altın alıp Avrupa Şampiyonu olarak döndüm bunun için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

