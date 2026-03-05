Erzurum, Kars, Tunceli ve Ardahan'da kar yerini soğuk havaya bıraktı

Erzurum, Tunceli, Kars ve Ardahan'da kar yağışı sonrası dondurucu soğuklar etkili oluyor.



Erzurum'da dün aralıklarla etkili olan kar, yerini soğuk havaya bıraktı.



Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derece ölçüldüğü kentte, ağaçlar, bitkiler, şadırvanlar ve araçlar buz tuttu.



Soğuk hava nedeniyle binaların çatılarında metrelerce uzunlukta buz sarkıtları oluştu.



Kent merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan havaalanı güzergahındaki yolda da ağaçların üzerinde oluşan kırağı güzel manzaralar oluşturdu.



- Kars



Kars'ta kar yağışı sonrası soğuk hava etkisini gösteriyor.



Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 11 dereceye düştüğü kentte, bitkiler, ağaçlar kırağı tuttu, bazı sulak alanlar dondu.



Sarıkamış ilçesinde bina çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu. Soğuk hava nedeniyle araçların ve evlerin camları buz tuttu, bazı esnaf buz tutan camlarını pürmüzle açmaya çalıştı.



Vatandaşlardan Bilgin Köse, havaların çok soğuduğunu belirterek, "Bu gece eksi 15-16 derece soğuk oldu, buz tutan camlarımızı açmaya çalışıyoruz." dedi.



Akyaka ilçesinde de soğuk hava nedeniyle buz sarkıtları oluştu. Karla kaplanan ilçede vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.



İlçeye bağlı bazı köylerde evler kar altında kaldı.



- Ardahan ve Tunceli



Ardahan'da dondurucu soğuklar etkili oluyor.



Karla kaplı kentte gece en düşük sıcaklık eksi 13 derece kaydedildi.



Soğuk hava nedeniyle yollarda buzlanma meydana geldi.



Tunceli'nin Ovacık ilçesinde de hava sıcaklığının eksi 6 dereceye düşmesi sonucu ağaçlarda kırağı oluştu.



Derelerin de kısmen buz tuttuğu ilçede, ekipler yollarda tuzlama çalışması yaptı.

