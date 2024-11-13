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        Erzurum'da çay ocağında çıkan yangın söndürüldü

        Erzurum'da bir çay ocağının çatısında çıkan yangın ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 23:33 Güncelleme: 14.11.2024 - 00:00
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        Erzurum'da çay ocağında çıkan yangın söndürüldü
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        Erzurum'da bir çay ocağının çatısında çıkan yangın ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

        Palandöken ilçesi Adnan Menderes Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki bir çay ocağında yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri, çay ocağı çatısına çıkarak çatıları söküp yangına müdahale etti.

        Yoğun dumana maruz kalan ekipler, bir süre sonra yangını söndürdü.

        Galeri
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        Galeri
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