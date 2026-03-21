        Erzurum'da otomobilin park halindeki araca çarptığı kazada 5 kişi yaralandı

        Erzurum'un Oltu ilçesinde otomobilin park halindeki araca çarpması sonucu 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2026 - 13:10 Güncelleme:
        E.B'nin kullandığı 34 DK 2227 plakalı otomobil, gece saatlerinde Çevre Caddesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan 06 DZG 95 plakalı araca çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü E.B. ile araçlardaki A.Ç, G.K, T.C. ve E.T. yaralandı. Araçta sıkışan bazı yaralılar, itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.

        Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan A.Ç, E.T. ve T.C. Erzurum'daki hastanelere sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

