Erzurum'da otomobilin park halindeki araca çarptığı kazada 5 kişi yaralandı

Erzurum’un Oltu ilçesinde otomobilin park halindeki araca çarpması sonucu 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.



E.B'nin kullandığı 34 DK 2227 plakalı otomobil, gece saatlerinde Çevre Caddesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan 06 DZG 95 plakalı araca çarptı.



İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada sürücü E.B. ile araçlardaki A.Ç, G.K, T.C. ve E.T. yaralandı. Araçta sıkışan bazı yaralılar, itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.



Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan A.Ç, E.T. ve T.C. Erzurum'daki hastanelere sevk edildi.



