        GÜNCELLEME 2 - Erzurum'da erkek cesedi bulundu

        Erzurum'un Yakutiye ilçesinde sokakta bir erkek, boğazı kesilmiş halde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2026 - 11:23 Güncelleme:
        Rabiana Mahallesi 2. Park Sokak'ta gece saatlerinde hareketsiz yatan kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaptığı incelemede, yatan kişinin boğazının kesildiği ve yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Ölü bulunan kişinin 45 yaşındaki Erdem Özengiz olduğu öğrenildi.

        İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da olay yerinde incelemede bulundu.

        Ekipler, olayla ilgili yaptıkları çalışmalarda şüpheli N.Ö'yü (45) aynı mahalledeki ikametinde gözaltına aldı.

        Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

