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        Atatürk Üniversitesi eğitim ve bilimsel araştırmalarla tarım sektörüne katkı sağlıyor

        Atatürk Üniversitesi Bitkisel Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi, bölgenin tarımsal üretimini iyileştirmek amacıyla çiftçileri eğitiyor, bilimsel araştırmalar yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 10:55 Güncelleme: 14.11.2024 - 10:55
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        Atatürk Üniversitesi eğitim ve bilimsel araştırmalarla tarım sektörüne katkı sağlıyor
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        Atatürk Üniversitesi Bitkisel Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi, bölgenin tarımsal üretimini iyileştirmek amacıyla çiftçileri eğitiyor, bilimsel araştırmalar yapıyor.

        Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bitkisel Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi, bitkisel üretim alanında yapılan araştırmalar, tarımsal üretim ile ekolojik dengenin korunmasını sağlamak, eğitimler ve yerel tarım alanlarına uygun yeni nesil üretim tekniklerinin uygulanması gibi çalışmalarla tarım sektörüne katkı sağlıyor.

        Merkezde mevcut çiftçiler, çocuklar ve özellikle kadınlara kişisel bakım, hijyen, sebze yetiştiriciliği, organik gübre yapımı ve kullanım alanları gibi eğitimlerle pratik bilgiler veriliyor.

        Özellikle şeker pancarı, tahıl ve yem bitkileri gibi tarım ürünlerinin verimliliğini artırmaya yönelik araştırma ve denemeler, tarımda su kullanımının etkin hale getirilmesi, toprak sağlığının korunması ve yerel ekosistemlere zarar vermeyen üretim tekniklerinin uygulanması gibi çalışmaların yapıldığı merkezde, tarımsal üretim ile ekolojik dengenin de korunması hedefleniyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üniversitenin tarım alanındaki faaliyetlerini önemli strateji olarak gördüklerini, merkezde Erzurum ve çevresindeki tarımsal üretimin verimliliğini artırmaya yönelik çalışmaların hızla sürdüğünü belirtti.

        Bölgeye özgü tarımsal üretim alanlarında bilimsel temele dayalı Ar-Ge çalışmalarının yapıldığını ve bu çalışmaların çiftçilere yönelik eğitimlerle pekiştirildiğini kaydeden Hacımüftüoğlu, "Tarım sektörünün sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgedeki çiftçilerin eğitimine katkı sunmak, üniversitemizin öncelikli hedeflerinden biridir. Üniversitenin kuruluş misyonu arasında yer alan tarımsal faaliyetlerde öncü olma rolünü layıkıyla yerine getiren üniversitemiz, verdiği eğitimler ile bu amaca yönelik hizmetini sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

        Hacımüftüoğlu, öncelikli amaçlarının tarımda bilimsel bilgi temeline dayalı çalışmalar yaparak çiftçilerin verimliliklerini artırıp rekabet güçlerini yükseltmelerini sağlamak olduğunu belirterek Erzurum'da hem tarımsal çeşitliliğin sağlanması hem de yerli hayvan ırklarının geliştirilmesi, tarım teknolojilerinin kullanılabilirliğinin artırılması ve hayvancılık sektörüne dayalı sanayilerin güçlendirilmesi için yapılan çalışmaların büyük önem taşıdığını kaydetti.

        Merkez Müdürü Prof. Dr. Haluk Çağlar Kaymak da merkezin, tarım sektörüne önemli katkı sunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

        "Üniversitenin sağladığı akademik birikim ve uygulamalı araştırmaların, Erzurum'daki tarım sektörünü ulusal ve uluslararası düzeyde daha rekabetçi ve verimli hale getirmeyi hedefliyor. Eğitimler, araştırmalar ve projeler, bölge tarımına büyük katkılar sağlarken, aynı zamanda sürdürülebilir bir tarım geleceği için önemli adımlar atılıyor. Bu kapsamda hem öğrencilerin uygulamalı olarak eğitim almalarını sağlamak hem şehrin tarımsal verimliliğini artırmak hem de üniversite-toplum iş birliği ile topyekun kalkınmayı sağlamak adına önemli çalışmalar gerçekleştiren merkezimiz, bu sorumlulukla çalışıyor."

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