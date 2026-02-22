Canlı
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Erzurum'da kutsal emanetler sergisi ziyaretçi akınına uğradı

        Erzurum'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) ile Milli Saraylar Başkanlığı işbirliğinde açılan "Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi" ziyaretçi akınına uğradı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2026 - 15:39
        Ramazan ayının manevi iklimini kültürel mirasla buluşturmak amacıyla Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde 20 Şubat'ta açılan sergide, Hazreti Muhammed'in Sakal-ı Şerifi ve Saç-ı Şerifi ile Kabe örtüsünün de aralarında bulunduğu 99 vakıf eseri ve kutsal emanetler yer alıyor.

        - Vatandaşlar kutsal emanetler sergisi için kilometrelerce kuyruk oluşturdu

        Sergiyi ziyaret etmek için fuar merkezine gelen genç yaşlı binlerce vatandaş, kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluşturdu.

        Eserleri görmek için yaklaşık 1 saat sıra bekleyen vatandaşlar, özellikle kutsal emanetlerin bulunduğu bölümleri cep telefonlarının kameralarıyla kaydederek duygusal anlar yaşadı.

        Erzurum Vakıflar Bölge Müdürü Murat Uslu, AA muhabirine, ramazanın ülkeye, İslam camiasına hayırlar getirmesini niyaz ederek, kadim şehir Erzurum'da kutsal emanetlerin sergisini açtıklarını söyledi.

        Erzurum'un manevi değerlerine çok bağlı olduğunu ifade eden Uslu, "Bugünkü ziyaretçilerimizle 250 bin bandını aşacağımızı düşünüyoruz, gerçekten muazzam teveccüh var, eserlerimiz çok güzel. Toplamda 99 nadide eser sergileniyor. İnşallah insanımızı bahtiyar ve mutlu etmiş oluruz." dedi.

        Uslu, VGM tarafından serginin ramazan için planlandığını ifade ederek, eserlerin ramazanda toplamda 6 ilde sergileneceğini aktardı.

        Kutsal emanetler sergisinin ilk olarak kadim şehir Erzurum'da açıldığını belirten Uslu, buradan sonra eserlerin Tokat'ta sergileneceğini dile getirdi.

        Ziyarete gelen vatandaşlardan Feyzi Akyüz, heyecanla sergiyi görmek için geldiklerini belirterek, "Burada Peygamberimizin Sakal-ı Şerifi ve Saç-ı Şerifi'ni gördük, çok güzel eserler var. Buraya girmek için 50 dakika sıra bekledik. Çok duygulandık, ramazan günü bizi bunlarla buluşturanlardan Allah razı olsun." diye konuştu.

        Emine Hazar da kutsal emanetleri görmek için çok uzun kuyruklar oluştuğunu ve sıra beklediğini anlatarak, "Çok duygulandım, ağladım. Allah herkese kutsal topraklara, mübarek beldeye gitmeyi, oraları yerinde görmeyi nasip etsin." ifadelerini kullandı.

        Sergi 23.00'e kadar ziyarete açık kalacak.

