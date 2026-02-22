Canlı
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Erzurum'da kaçak avlanmanın önlenmesi amacıyla denetim yapıldı

        Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, su ürünlerinde kaçak avlanmanın önlenmesi amacıyla baraj ve göllerde tekneyle denetim gerçekleştirdi.

        22.02.2026 - 13:17
        Erzurum'da kaçak avlanmanın önlenmesi amacıyla denetim yapıldı

        Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, su ürünlerinde kaçak avlanmanın önlenmesi amacıyla baraj ve göllerde tekneyle denetim gerçekleştirdi.


        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, müdürlük olarak, su ürünlerinin her aşamasında denetimlerin kesintisiz sürdüğü vurgulandı.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Kaçak avlanmanın önlenmesi amacıyla jandarma ekipleriyle sahada görev yapan ekiplerimiz, denetimlerini İl Müdürlüğümüze ait tekneyle yürütüyor. Doğal dengeyi bozacak hiçbir faaliyete izin verilmeyeceğini, sürdürülebilir balıkçılığı ve su ürünleri kaynaklarını korumayı öncelik edinerek çalışmalarımız sürecek."

