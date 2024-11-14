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        Atatürk Üniversitesi, 4 üniversiteyle "Tıbbi ve Aromatik Bitkiler" işbirliği protokolü imzaladı

        Atatürk Üniversitesi ile 4 üniversite arasında "Tıbbi ve Aromatik Bitkiler" alanını kapsayan işbirliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 11:14 Güncelleme: 14.11.2024 - 11:20
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        Atatürk Üniversitesi, 4 üniversiteyle "Tıbbi ve Aromatik Bitkiler" işbirliği protokolü imzaladı
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        Atatürk Üniversitesi ile 4 üniversite arasında "Tıbbi ve Aromatik Bitkiler" alanını kapsayan işbirliği protokolü imzalandı.

        Karadeniz Teknik Üniversitesinde düzenlenen imza törenine, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı katıldı.

        Protokol kapsamında, beş üniversitenin yer aldığı illerde doğal olarak yetişen tıbbi ve aromatik bitki türlerinin analiz edilmesi, biyolojik aktivitelerinin araştırılması ve potansiyel biyolojik aktiviteye sahip metabolitlerin pre-klinik ve klinik çalışmalarının yapılması hedefleniyor.

        Bu işbirliği ile özellikle kanser gibi ciddi sağlık sorunlarına yönelik tedavi potansiyeli taşıyan bitki türlerinin tespiti ve bilimsel çalışmalarla desteklenmesi amaçlanıyor.

        Araştırmalar, üniversitelerin bu alanda faaliyet gösteren araştırma merkezleri ve laboratuvarlarında ortak olarak yürütülecek.

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        Galeri

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