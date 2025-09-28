Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum Emniyet Müdürü Karaburun, halk pazarı esnafıyla buluştu

        Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Palandöken ilçesindeki halk pazarı esnafıyla bir araya geldi.

        Giriş: 28.09.2025 - 11:26 Güncelleme: 28.09.2025 - 11:26
        Erzurum Emniyet Müdürü Karaburun, halk pazarı esnafıyla buluştu
        Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Palandöken ilçesindeki halk pazarı esnafıyla bir araya geldi.

        Karaburun, Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde hafta sonları kurulan pazarı ziyaret etti, esnafla buluştu.

        Burada vatandaşlarla da sohbet eden Karaburun, pazarcılar ile halkın talep ve isteklerini dinledi.

        Karaburun, Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) Projesi hakkında vatandaşları bilgilendirip, gördükleri sıkıntılı durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmelerini istedi.

        Karşılaştığı çocuklara hediye veren Karaburun, bazı vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

