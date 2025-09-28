Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        8 yıldır doğadaki çöpleri topluyorlar

        ERZURUM'da çeşitli kurumlarda görev yapan 13 gönüllüden oluşan çevre timi, 8 yıldır çevre kirliliğiyle mücadele ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 09:57 Güncelleme: 28.09.2025 - 10:00
        8 yıldır doğadaki çöpleri topluyorlar
        ERZURUM'da çeşitli kurumlarda görev yapan 13 gönüllüden oluşan çevre timi, 8 yıldır çevre kirliliğiyle mücadele ediyor. Gönüllüler, mesaiden arta kalan zamanlarında mesire alanları, kent ormanları, park ve bahçelerden binlerce poşet çöp topladı.

        Erzurum Şehir Hastanesi'nde bilgi işlem personeli olarak görev yapan, 1 çocuk babası Abdulkerim Erzene, gönüllü arkadaşlarıyla çevre kirliliğine karşı mücadele başlattı. Çeşitli kurumlarda görev yapan gönüllülerde oluşan çevre timi, boş vakitlerini atık toplamaya adadı. Gönüllüler, hafta sonları, mesaiden arta kalan zamanlarında mesire alanları, kent ormanları, park ve bahçelerden binlerce poşet çöp topladı. Son olarak Atatürk Üniversitesi kampüsü içindeki çamlık alana atılan yüzlerce plastik ve cam şişe ile kilolarca çöpü poşetlere dolduran gönüllüler, vatandaşları da temizlik konusunda uyardı. Çocuklarının da destek verdiği gönüllüler, çevre temizliği konusundaki hassasiyetlerini sürdüreceklerini bildirdi.

        ‘GÖNÜLLÜ OLARAK BU İŞİ YAPIYORUZ’

        Çevre gönüllüsü arkadaşlarıyla, mesire ve park alanlarında 8 yıldır çöp topladıklarını söyleyen Abdulkerim Erzene, "Doğamıza temiz bir hava verebilmek, geleceğimize temiz bir nefes olabilmek için insanların bıraktıkları bütün atıkları toplamaya devam ediyoruz. Bizim vakıfla, dernekle hiçbir ilgimiz yok. Tamamen gönüllü olarak bu işi yapıyoruz. Vatanı, silahla nöbet tutarak korumuyoruz ama biz de doğamızı temizleyerek vatanımıza hayırlı bir evlat olabilmek için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

        Erzene çevreyi temizlerken topladıkları atıkları geri dönüşümde kullanarak elde edecekleri gelirle ise engellilere akülü araç, sokak hayvanlarına mama almayı planladıklarını belirtti.

        ŞİŞELERİ KIRMAYIN

        Çöp toplama sırasında sıkça karşılaştıkları tehlikelere de dikkat çeken Abdulkerim Erzene, "Kırık şişeler en büyük problemimiz. Lütfen şişelerinizi attığınız zaman kırmayınız. Hem hayvanlara zarar veriyor hem de orman yangınlarının en büyük sebeplerinden biri" diye konuştu.

        Erzene, amaçlarının sadece temizlik yapmak olmadığını vurgulayarak, "Atanların azalması, gönüllülerin çoğalması en büyük isteğimiz" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

