8 yıldır doğadaki çöpleri topluyorlar

ERZURUM'da çeşitli kurumlarda görev yapan 13 gönüllüden oluşan çevre timi, 8 yıldır çevre kirliliğiyle mücadele ediyor. Gönüllüler, mesaiden arta kalan zamanlarında mesire alanları, kent ormanları, park ve bahçelerden binlerce poşet çöp topladı.

Erzurum Şehir Hastanesi'nde bilgi işlem personeli olarak görev yapan, 1 çocuk babası Abdulkerim Erzene, gönüllü arkadaşlarıyla çevre kirliliğine karşı mücadele başlattı. Çeşitli kurumlarda görev yapan gönüllülerde oluşan çevre timi, boş vakitlerini atık toplamaya adadı. Gönüllüler, hafta sonları, mesaiden arta kalan zamanlarında mesire alanları, kent ormanları, park ve bahçelerden binlerce poşet çöp topladı. Son olarak Atatürk Üniversitesi kampüsü içindeki çamlık alana atılan yüzlerce plastik ve cam şişe ile kilolarca çöpü poşetlere dolduran gönüllüler, vatandaşları da temizlik konusunda uyardı. Çocuklarının da destek verdiği gönüllüler, çevre temizliği konusundaki hassasiyetlerini sürdüreceklerini bildirdi.

‘GÖNÜLLÜ OLARAK BU İŞİ YAPIYORUZ’

Çevre gönüllüsü arkadaşlarıyla, mesire ve park alanlarında 8 yıldır çöp topladıklarını söyleyen Abdulkerim Erzene, "Doğamıza temiz bir hava verebilmek, geleceğimize temiz bir nefes olabilmek için insanların bıraktıkları bütün atıkları toplamaya devam ediyoruz. Bizim vakıfla, dernekle hiçbir ilgimiz yok. Tamamen gönüllü olarak bu işi yapıyoruz. Vatanı, silahla nöbet tutarak korumuyoruz ama biz de doğamızı temizleyerek vatanımıza hayırlı bir evlat olabilmek için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.