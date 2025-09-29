Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Patnoslu Yakup'un Erzurumspor FK ile profesyonelliğe ulaşan zorlu futbolculuk hikayesi

        TALHA KOCA - Ağrı Patnoslu 22 yaşındaki Yakup Kırtay, zorlukların üstesinden gelerek Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK'de profesyonel futbolculuğa uzanan hikayesiyle dikkati çekiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 11:14 Güncelleme: 29.09.2025 - 11:26
        Patnoslu Yakup'un Erzurumspor FK ile profesyonelliğe ulaşan zorlu futbolculuk hikayesi
        TALHA KOCA - Ağrı Patnoslu 22 yaşındaki Yakup Kırtay, zorlukların üstesinden gelerek Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK'de profesyonel futbolculuğa uzanan hikayesiyle dikkati çekiyor.

        Babasını 2 yaşındayken trafik kazasında kaybeden Yakup, futbolcu olmasını istemeyen annesini 11 yaşında ikna edip Fenerbahçe Futbol Okulu'nda spora başladı.

        Burada yeteneği keşfedilen ve memleketinde amatör ligde futbol oynamaya başlayan Yakup, 13 yaşında Erzurum'da katıldığı Doğu Anadolu Bölgesi Milli Takım seçmelerindeki yeteneğiyle Erzurumspor FK'deki antrenörlerin dikkatini çekti.

        - Bir yıl boyunca Ağrı'dan Erzurum'a otobüsle gidip geldi

        Mavi-beyazlı takımın altyapısına transfer olan ancak okulu nedeniyle bir yıl boyunca maçlara Ağrı'dan Erzurum'a otobüsle ayda 4 kez gidip dönen genç futbolcu, tüm zorluklara göğüs gerip hem eğitimini hem de futbolculuk kariyerini sürdürdü.

        Her geçen yıl kendini daha da geliştiren savunma oyuncusu Yakup, 2022'de Erzurumspor FK ile profesyonel sözleşme imzaladı. Stoper mevkisindeki yeteneğiyle dikkati çeken Yakup, Avrupa'da futbol oynama hayali kuruyor.

        Yakup Kırtay, AA muhabirine, ilk dönemde ailesinin futbol oynamasına karşı çıktığını söyledi.

        Annesini ikna edip futbol oynamaya başladığını ifade eden Yakup, "O dönem Ağrı'dan Erzurum'a gelmek yaklaşık 4 saat sürüyordu, kışın 5'i geçiyordu. Zorlu bir süreç oldu, çok duygusaldım, yola çıktığımda ailemi çok özlüyordum. Otobüse bindiğimde yaklaşık 1 saat ağlardım. Maçı oynadıktan sonra tekrar aynı şekilde geri dönerdim ve bunu çocuk yaşta tek başına yapmak kolay değildi. Futbolcu olmak istiyorsan bunlar hayatın bir parçası, bunları başardıktan sonra hayat bir şeyleri sunmaya başlıyor." dedi.

        - "İlk maaşımı direkt anneme göndermiştim"

        Yakup, takımda aile ortamı olduğunu, diğer futbolcuların kendisini desteklediğini ve yakından ilgilendiği anlattı.

        Çok zorluklar çektiğini ve hepsinin üstesinden geldiğini dile getiren Yakup, şöyle konuştu:

        "Hikayem biraz zordu ama bu kulüpte olduğum için, bunları başardığım için çok mutlu ve gururluyum. Maddi anlamda durumumuz o dönem çok iyi değildi, zorluk çektik, annem bize hissettirmedi. İlk maaşımı direkt anneme göndermiştim, mutluluğu ve ettiği dualar bana yetti. İnşallah başarılarla dolu şekilde kariyerim devam eder. İlk profesyonel maçımı deplasmanda Pendikspor'a karşı oynadım. İlk defa oynayacağımdan heyecanlıydım, rakip ligin en güçlülerindendi. Bu sene iyi gidiyoruz, skor anlamında üzüldüğümüz noktalar oluyor ama bunların üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz."

        Yakup, ailesinin kendisiyle gurur duyduğunu ve bundan dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.

        - "İleride Borussia Dortmund'da oynamak isterim"

        Kendisini takip eden takımların olduğunu söyleyen Yakup, şunları kaydetti:

        "Avrupa'dan takip edenler, Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'den de isteyenler oldu, belki de teklifte bulunanlar da olmuştur. Başkanımız konuyla ilgileniyor. Kendimi her konuda geliştirmeye çalışıyorum, çok daha iyi bir seviyeye gelmek istiyorum. Her futbolcunun olduğu gibi benim de hayalim Avrupa'da oynamak ve milli takımımızda formayı terletmek. İnşallah bunu en kısa zamanda gerçekleştirmek istiyorum, kendime bu konuda inanıyor ve güveniyorum. Stilimi Paris Saint-Germain'de oynamış Presnel Kimpembe'ye çok benzetirler, onun oyun tarzını çok beğeniyorum. Defans anlamında Sergio Ramos idol alınabilecek futbolcu, onu idol alıyorum. İleride Borussia Dortmund'da oynamak isterim çünkü inanılmaz taraftar kitlesi var ve büyük bir camia. 4 büyüklerde de oynamak isterim."

        Altyapıda oynadığı dönem Erzurumspor'un Süper Lig'e yükseldiğini hatırlatan Yakup, "Takım kutlamalardan sonra tesise geldi, otobüsün önüne gittim ve futbolcular inerken fotoğraf çekilmek için kupayı aldım. 'İnşallah bir gün küçükken oynamadan kaldırdığım kupayı oynadıktan sonra kaldırmak nasip olur' dedim. Buradan eğer bir gün gideceksem şampiyon olmuş şekilde gitmek istiyorum. Nasip olursa da takımda kaptanlık yapma gibi bir hayalim de var." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

