Patnoslu Yakup'un Erzurumspor FK ile profesyonelliğe ulaşan zorlu futbolculuk hikayesi

TALHA KOCA - Ağrı Patnoslu 22 yaşındaki Yakup Kırtay, zorlukların üstesinden gelerek Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK'de profesyonel futbolculuğa uzanan hikayesiyle dikkati çekiyor.

Babasını 2 yaşındayken trafik kazasında kaybeden Yakup, futbolcu olmasını istemeyen annesini 11 yaşında ikna edip Fenerbahçe Futbol Okulu'nda spora başladı.

Burada yeteneği keşfedilen ve memleketinde amatör ligde futbol oynamaya başlayan Yakup, 13 yaşında Erzurum'da katıldığı Doğu Anadolu Bölgesi Milli Takım seçmelerindeki yeteneğiyle Erzurumspor FK'deki antrenörlerin dikkatini çekti.

- Bir yıl boyunca Ağrı'dan Erzurum'a otobüsle gidip geldi

Mavi-beyazlı takımın altyapısına transfer olan ancak okulu nedeniyle bir yıl boyunca maçlara Ağrı'dan Erzurum'a otobüsle ayda 4 kez gidip dönen genç futbolcu, tüm zorluklara göğüs gerip hem eğitimini hem de futbolculuk kariyerini sürdürdü.

Her geçen yıl kendini daha da geliştiren savunma oyuncusu Yakup, 2022'de Erzurumspor FK ile profesyonel sözleşme imzaladı. Stoper mevkisindeki yeteneğiyle dikkati çeken Yakup, Avrupa'da futbol oynama hayali kuruyor.

Yakup Kırtay, AA muhabirine, ilk dönemde ailesinin futbol oynamasına karşı çıktığını söyledi. Annesini ikna edip futbol oynamaya başladığını ifade eden Yakup, "O dönem Ağrı'dan Erzurum'a gelmek yaklaşık 4 saat sürüyordu, kışın 5'i geçiyordu. Zorlu bir süreç oldu, çok duygusaldım, yola çıktığımda ailemi çok özlüyordum. Otobüse bindiğimde yaklaşık 1 saat ağlardım. Maçı oynadıktan sonra tekrar aynı şekilde geri dönerdim ve bunu çocuk yaşta tek başına yapmak kolay değildi. Futbolcu olmak istiyorsan bunlar hayatın bir parçası, bunları başardıktan sonra hayat bir şeyleri sunmaya başlıyor." dedi. - "İlk maaşımı direkt anneme göndermiştim" Yakup, takımda aile ortamı olduğunu, diğer futbolcuların kendisini desteklediğini ve yakından ilgilendiği anlattı. Çok zorluklar çektiğini ve hepsinin üstesinden geldiğini dile getiren Yakup, şöyle konuştu: "Hikayem biraz zordu ama bu kulüpte olduğum için, bunları başardığım için çok mutlu ve gururluyum. Maddi anlamda durumumuz o dönem çok iyi değildi, zorluk çektik, annem bize hissettirmedi. İlk maaşımı direkt anneme göndermiştim, mutluluğu ve ettiği dualar bana yetti. İnşallah başarılarla dolu şekilde kariyerim devam eder. İlk profesyonel maçımı deplasmanda Pendikspor'a karşı oynadım. İlk defa oynayacağımdan heyecanlıydım, rakip ligin en güçlülerindendi. Bu sene iyi gidiyoruz, skor anlamında üzüldüğümüz noktalar oluyor ama bunların üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz."