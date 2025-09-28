Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da boya üretim tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

        Erzurum Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir boya üretim tesisinde çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor.

        Giriş: 28.09.2025 - 17:15 Güncelleme: 28.09.2025 - 17:19
        Erzurum'da boya üretim tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor
        Erzurum Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir boya üretim tesisinde çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor.

        OSB'de bulunan bir boya üretim tesisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Bölgeye gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.

        Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

