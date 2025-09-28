Erzurum'da boya üretim tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

OSB'de bulunan bir boya üretim tesisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Erzurum Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir boya üretim tesisinde çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor.

