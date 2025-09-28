Erzurum'da boya üretim tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Erzurum Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir boya üretim tesisinde çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor.
OSB'de bulunan bir boya üretim tesisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Bölgeye gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.
Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.
