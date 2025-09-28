Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Erzurum'da "Medya Buluşması" programında konuştu:

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, seçim ittifaklarıyla ilgili olarak, "Bu sistemde hiçbir siyasi parti 'tek başımıza seçime gireceğiz' diyemez. 50+1'i yakalamak için ittifak mecburiyeti var." dedi.

Arıkan, Erzurum'daki Müceldiği Konağı'nda düzenlenen "Medya Buluşmaları" programında gazetecilere yaptığı açıklamada, ziyaretlerinde elinden geldiğince yerel basınla bir araya gelip dertleştiğini ve medyanın önemini yakinen bilen biri olduğunu ifade etti.

Yapılacak ilk seçimlerde iktidar olacaklarını söyleyen Arıkan, "4+4+4 eğitim modeline son vereceğiz. Bugün 12 yıl kesintisiz eğitimden sonra çocuk 'Bu kadar okudum bari bir de üniversiteye gideyim' diyor. Sınavlarda 3-5 doğru cevap verdiğinde herhangi bir üniversiteye yerleşme imkanına kavuşuyor. Hasbelkader üniversiteyi de bitiriyor, 24-25 yaşına geliyor ve evde oturmaya başlıyor. 4+4+4 kesintisiz eğitimi 4+4'e düşüreceğiz, gençlerin meslek kazanmalarına yönelik eğitimler vereceğiz." diye konuştu.

Seçimlerde ittifak konusuna değinen Arıkan, şunları kaydetti: