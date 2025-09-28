Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Erzurum'da "Medya Buluşması" programında konuştu:

        Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, seçim ittifaklarıyla ilgili olarak, "Bu sistemde hiçbir siyasi parti 'tek başımıza seçime gireceğiz' diyemez. 50+1'i yakalamak için ittifak mecburiyeti var." dedi.

        28.09.2025 - 14:21
        Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Erzurum'da "Medya Buluşması" programında konuştu:
        Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, seçim ittifaklarıyla ilgili olarak, "Bu sistemde hiçbir siyasi parti 'tek başımıza seçime gireceğiz' diyemez. 50+1'i yakalamak için ittifak mecburiyeti var." dedi.

        Arıkan, Erzurum'daki Müceldiği Konağı'nda düzenlenen "Medya Buluşmaları" programında gazetecilere yaptığı açıklamada, ziyaretlerinde elinden geldiğince yerel basınla bir araya gelip dertleştiğini ve medyanın önemini yakinen bilen biri olduğunu ifade etti.

        Yapılacak ilk seçimlerde iktidar olacaklarını söyleyen Arıkan, "4+4+4 eğitim modeline son vereceğiz. Bugün 12 yıl kesintisiz eğitimden sonra çocuk 'Bu kadar okudum bari bir de üniversiteye gideyim' diyor. Sınavlarda 3-5 doğru cevap verdiğinde herhangi bir üniversiteye yerleşme imkanına kavuşuyor. Hasbelkader üniversiteyi de bitiriyor, 24-25 yaşına geliyor ve evde oturmaya başlıyor. 4+4+4 kesintisiz eğitimi 4+4'e düşüreceğiz, gençlerin meslek kazanmalarına yönelik eğitimler vereceğiz." diye konuştu.

        Seçimlerde ittifak konusuna değinen Arıkan, şunları kaydetti:

        "Bugün 50+1 gibi ucube bir sistemle Türkiye yönetilmek durumunda. İktidar da bundan hoşnut değil, bir tek MHP hoşnut olan parti. Sayın Erdoğan ara ara çıkıyor bu 50+1'in bazı sıkıntıları var, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bazı eksikleri var, bunları gidermemiz gerekiyor diyor. Bir hafta sonra Sayın Bahçeli her şey dört dörtlük gidiyor, bunu uzatmaya gerek yok diyor ve bir anda tartışma bitiyor. Bu sistemde hiçbir siyasi parti 'tek başımıza seçime gireceğiz' diyemez. 50+1'i yakalamak için ittifak mecburiyeti var. Saadet Partisi de özeleştiri yapıyor. Eğer Türkiye'de 23 yıllık bir parti hep iktidardaysa, 23 yıldır muhalefet olmayı beceremiyorsa, bizim de dönüp kendimize bakmamız gerekir. Bazı şeyler eksik olmuş demek ki. 2014, 2018 ve 2023'te üç tane halk oylarıyla cumhurbaşkanı seçildi. Üç seçimi de muhalefet kaybettiyse, 2027'deki seçimde eski ezberlerden değil, yeni uygulamalar yapmamız gerekiyor. Buna çalışıyoruz. Hangisi en doğrudur, bugün bunun cevabımı veremiyorum ama bildiğim tek bir şey var. İktidar ve muhalefet arasında sıkışmış seçmene bir adres ihtiyacı var. Saadet Partisi bu adresin öncülüğünü yapacak bir parti. Geçmişte biz bunu yaptık."

