Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Arıkan: Bugün Türkiye'nin en büyük partisi 'kararsızlar partisi'

        SAADET Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, toplumun siyasetten hızlı şekilde uzaklaştığını belirterek, "Bugün Türkiye'nin en büyük partisi kararsızlar partisi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 12:52 Güncelleme: 28.09.2025 - 12:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arıkan: Bugün Türkiye'nin en büyük partisi 'kararsızlar partisi'
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SAADET Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, toplumun siyasetten hızlı şekilde uzaklaştığını belirterek, "Bugün Türkiye'nin en büyük partisi kararsızlar partisi. Bütün anketlerde bunu görebiliyoruz. AK Parti, CHP, bizden de büyük bir kararsızlar kitlesi var" dedi.

        Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, parti teşkilatı tarafından düzenlenen bir dizi toplantıya katılmak üzere Erzurum'a geldi. Müceldili Konağı'nda medya buluşmasına katılan Arıkan, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. 9 ay boyunca 60'tan fazla il ziyareti yaptığını ve gittiği her yerde 'Memleket iyi idare edilemiyor' cümlesinin kurulduğunu ifade eden Arıkan, "Gittiğimiz her yerde gördüğümüz şey şu; 'Türkiye iyi idare edilemiyor.' Türkiye'de yaşayan insanlar mutsuz. Türkiye'de yaşayan, doğduğu yerde doyamayan, doğduğu yeri terk etmek zorunda kalan bir idareyle karşı karşıyayız. 9'uncu ayı bitirmek üzereyiz bugüne kadar 60'tan fazla il ziyareti yaptım. Gittiğim her yerde cümleler aynı; 'Memleket iyi idare edilemiyor.' İnsanlarımız mutsuz, gelecekle alakalı karamsar bir toplumla karşı karşıyayız. 100 sene önce atalarımız Çanakkale geçilmez düsturuyla bu vatanı korumak zorunda kalırken bugün gençlerimizin Kapıkule'den öteye geçmemesi için önlemler almak zorundayız. Kapıkule'deki sınır kapısı bir açılsın Türkiye'de, Erzurum'da genç kalmayacak. Avrupa'da yaşamak durumunda kalan, yaşamaya mecbur kalan gençlerle karşı karşıya kaldığımız durum" diye konuştu.

        GENÇLERİ SİYASETE DAVET EDİYORUM

        Toplum siyasetten çok hızlı bir şekilde uzaklaştığını ifade eden Arıkan, şunları söyledi:

        "Siyaset mi? Böyle yaka silker bir toplumla karşı karşıyayız. Erbakan Hocamızın kullandığı bir cümle var; 'Siyaseti önemsemeyen insanları, insanları önemsemeyen siyasiler yönetir' derdi. Ben özellikle gençleri siyasete davet ediyorum. Bizim partiye gelsinler diye değil. Aklıselim, vatanını seven, genç kardeşlerimizin siyasete girmesini siyaset yapmasını önemsiyorum. Aksi takdirde toprak ayağımızın altından kayıyor. Ekonomik anlamda, dış politikadaki sıkıntılar, eğitim, sağlıktaki sıkıntıları çözebilmenin yolu siyasetten geçiyor. İnsanları siyasete kazandırmanın, siyasetin tekrar güvenini temin etmenin yolu da adaleti tesis edebilmek. Adaletle alakalı sıkıntıları çözmemiz gerekiyor. Gençlere o vaatte bulunuyorum. Bazen şu söyleniyor; 'En büyük potansiyel gençlerde. Gençlere nasıl bir vaatte bulunuyorsunuz?' Onlara dediğim şey şu; Saadet Partisi iktidarında yasalar neyi emrediyorsa ona göre hareket edeceğiz. İşimize gelen kuralları uygularken işimize gelmeyenleri uygulamama hatasına asla düşmeyeceğiz. Velev ki canımız yandı, velev ki bizim aleyhimize bir karar çıktı, o hukuku uygulamaya çalışacağız."

        SEÇMENE İSTEDİĞİ CEVABI VEREMİYOR

        İktidar ve muhalefetten seçmenin istediği enerjiyi alamadığını kaydeden Arıkan, "Türkiye'deki seçmenin siyasetten uzaklaşmasının önemli sebeplerinden biri de gerek iktidarda gerek ana muhalefetten istediği enerjiyi alamaması. Bugün Türkiye'nin en büyük partisi kararsızlar partisi. Bütün anketlerde bunu görebiliyoruz. AK Parti, CHP, bizden de büyük bir kararsızlar kitlesi var. Demek ki ilk iki sıradaki parti o kararsızlar dediğimiz seçmene istediği cevabı veremiyor. O güveni veremediği için bir arayıştalar. O arayışa cevap verecek ittifakları da yapmanın Saadet Partisi olarak gayretinde olacağız. Bir üçüncü yol arayışında olacağız. Bununla alakalı görüşmeler, çalışmalar devam ediyor. Seçim sathı mahalline girdiğimizde daha net cümleler kuracağım" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı
        Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı
        Trump Netanyahu ile görüşecek
        Trump Netanyahu ile görüşecek
        Genç kadının boğazını kesmişti! Caniden haber var!
        Genç kadının boğazını kesmişti! Caniden haber var!
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        1'i çocuk 5 kişi ölmüştü... Katliam gibi kaza kamerada!
        1'i çocuk 5 kişi ölmüştü... Katliam gibi kaza kamerada!
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Dilara'nın katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Dilara'nın katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Sumud Filosu'na Türkiye'den yardım
        Sumud Filosu'na Türkiye'den yardım
        O anlar kamerada... Kedi besleme kavgasında kadın komşusunun burnunu kırdı!
        O anlar kamerada... Kedi besleme kavgasında kadın komşusunun burnunu kırdı!
        Sergen Yalçın kararını verdi!
        Sergen Yalçın kararını verdi!
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        "Tesir altında kalıyor!"
        "Tesir altında kalıyor!"
        Lufthansa 4 bin çalışanı işten çıkaracak
        Lufthansa 4 bin çalışanı işten çıkaracak
        Okul parası için hapis yatmış
        Okul parası için hapis yatmış
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        Ortaya çıktı
        Ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Atatürk Üniversitesinde yeni akademik yılın ilk dersi "Filistin" oldu
        Atatürk Üniversitesinde yeni akademik yılın ilk dersi "Filistin" oldu
        Erzurumlu 73 yaşındaki kadının kalp kapağına 5 milimetrelik "iyileştiren do...
        Erzurumlu 73 yaşındaki kadının kalp kapağına 5 milimetrelik "iyileştiren do...
        Patnoslu Yakup'un Erzurumspor FK ile profesyonelliğe ulaşan zorlu futbolcul...
        Patnoslu Yakup'un Erzurumspor FK ile profesyonelliğe ulaşan zorlu futbolcul...
        Erzurum Emniyet Müdürü Karaburun güney ilçelerde denetim yaptı
        Erzurum Emniyet Müdürü Karaburun güney ilçelerde denetim yaptı
        Erzurum'da terlik fabrikasının hammadde deposunda yangın (2)- Yeniden
        Erzurum'da terlik fabrikasının hammadde deposunda yangın (2)- Yeniden
        Erzurum'da boya üretim tesislerinde yangın
        Erzurum'da boya üretim tesislerinde yangın