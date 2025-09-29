Habertürk
Habertürk
        Erzurum Haberleri

        Erzurumlu 73 yaşındaki kadının kalp kapağına 5 milimetrelik "iyileştiren dokunuş"

        İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da kalp kapağındaki yetmezlik ve nefes darlığı nedeniyle desteksiz yürüyemeyen 73 yaşındaki kadın, göğüs kafesi açılmadan 5 milimetrelik kesiyle kalp kapağının tamir edilmesiyle sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 11:42 Güncelleme: 29.09.2025 - 11:42
        Erzurumlu 73 yaşındaki kadının kalp kapağına 5 milimetrelik "iyileştiren dokunuş"
        İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da kalp kapağındaki yetmezlik ve nefes darlığı nedeniyle desteksiz yürüyemeyen 73 yaşındaki kadın, göğüs kafesi açılmadan 5 milimetrelik kesiyle kalp kapağının tamir edilmesiyle sağlığına kavuştu.

        Erzurumlu 9 çocuk annesi Memnune Karadağ'a 5 yıl önce nefes darlığı şikayetiyle kalp kapağı yetmezliği teşhisi konularak açık kalp ameliyatı önerildi.

        Korktuğu için ameliyatı kabul etmeyen Karadağ, 2 ay önce nefes darlığı yüzünden desteksiz yürüyemez duruma gelince Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalından Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Saraç'a muayene oldu.

        Saraç'ın projesiyle kliniğe kazandırılan ve sadece bazı özel merkezlerde bulunan 3 boyutlu kalp görüntüleme cihazı eşliğinde kalp kapağı tamir edilmesi planlanan Karadağ, operasyona alındı.

        Kasıktan 5 milimetrelik kesiyle kalbe ulaşılarak yaklaşık 1,5 saat süren ameliyatsız işlemin ardından nefes darlığından kurtulup sağlığına kavuşan Karadağ'ın yürümesi de düzeldi.

        Dr. Öğr. Üyesi Saraç, AA muhabirine, kalp kapağı yetmezliğinin ilerlemesinin nefes darlığı ve kalp yetmezliğine neden olduğunu söyledi.

        Hastalarda halsizlik, nefes darlığı gibi şikayetler geliştiğini anlatan Saraç, "Teyzemiz, son iki ayda yardımsız yürüyemeyecek duruma gelmiş. Tetkiklerini yaptık, detaylı muayeneden sonra kalp kapağının tamire uygun olduğunu değerlendirdik." dedi.

        Saraç, kalp kapağı tamiri için gelişmiş cihazların ülkede sayılı merkezlerde bulunduğunu, hastaneye kazandırılan yeni nesil görüntüleme cihazı ile bu tarz hastaların şehir dışına ve farklı merkeze gitmesine gerek kalmadığını söyledi.

        - "Müdahale edilmeseydi hayati tehlike söz konusuydu"

        Projesini destekleyen üniversite rektörü ve yardımcıları ile bilimsel araştırma projesi komisyonuna teşekkür eden Saraç, şunları kaydetti:

        "Ameliyatsız kalp kapağı tamiri işlemi yaptık, hastanın efor kapasitesi düşmüş, özellikle günlük işlerini yapamaz, lavaboyu bile kullanamaz haldeydi. Süreç böyle devam etseydi yakında akciğer ödemi ile yoğun bakıma gidecekti ve hayati tehlike söz konusuydu. Uyutularak yapılan işlemde kasık damarından toplardamardan girip kalbe ulaşıyor, kalp kapakçıklarını yakalayıp tıbbi tabirle 'mandallama' işlemi yapıyoruz. Yeni nesil görüntüleme cihazıyla kliniğimizde kalp kapaklarını, kalp yapısını, diğer dokuların özeliklerini 3 boyutlu ya da farklı görüntüleme tekniğiyle tanı konularak işlem yapılacak hale getirdik."

        Saraç, bu hastalığın altında geçirilmiş kalp krizleri, romatizmal kalp hastalığı ve kapakların kireçlenmesi gibi çeşitli faktörler olduğunu dile getirdi.

        - "İşlemden 2 saat sonra hasta yürüyor ve ertesi gün taburcu ediyoruz"

        Anestezi, radyoloji ve yoğun bakım desteğiyle gerçekleştirdikleri operasyonun hastaya konfor da sağladığını dile getiren Saraç, "Hastanın göğüs kafesini açmadan bu görüntüleme sayesinde asıl nedeni ortaya koyup hasarları tamir ediyoruz. Detaylı görüntülemeden dolayı işlem anında üst düzey tamir yapmayı başarıyoruz. İşlemden 2 saat sonra hasta yürüyor ve ertesi gün taburcu ediyoruz. Normal ameliyat durumunda ise hasta 15 güne kadar yürüyemiyor." diye konuştu.

        Memnune Karadağ da kalp yetmezliği ve nefes darlığı nedeniyle yaşam kalitesinin bozulduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

        "Korktuğum için ameliyatı kabul etmemiştim. Son aylarda iştahsızlık arttı, merdiven çıkamıyordum, gezemiyordum, iyice kötü oldum. İbrahim hocayı bulduk. Emeği geçen hocam başta olmak üzere doktor ve sağlık personeline teşekkür ederim. Operasyondan hemen sonra ayağa kalktım, yeniden doğmuş gibiyim, güzelce dolaşıyor, rahat nefes alıyor, geceleri rahat uyuyorum."

        Cumhur Karadağ ise annesinin ilerleyen hastalığı nedeniyle son zamanlarda artık yürüyemez hale geldiğini belirterek, "Nefes almakta çok zorlanıyordu, iki adım ancak atabiliyordu, şimdi Allah'a şükür çok güzel yürüyor, sağlık durumu iyi. Allah doktorlarımızdan razı olsun." ifadelerini kullandı.

