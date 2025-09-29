Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Atatürk Üniversitesinde yeni akademik yılın ilk dersi "Filistin" oldu

        Atatürk Üniversitesinde 2025-2026 akademik yılının ilk dersi "Filistin" oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 13:18 Güncelleme: 29.09.2025 - 13:36
        Atatürk Üniversitesinde yeni akademik yılın ilk dersi "Filistin" oldu
        Atatürk Üniversitesinde 2025-2026 akademik yılının ilk dersi "Filistin" oldu.

        Kampüsteki 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen ders öncesinde, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

        İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Göktaş, "İlk Dersim Filistin" başlığıyla düzenlenen dersteki konuşmasında, tüm insanlığın Gazze için ayakta olduğunu söyledi.

        Küresel Sumud Filosu'nun seferinden de bahseden Göktaş, "Vicdanımızın sesini duyuruyoruz. Biz insanız, yürek sahibiyiz ve dolayısıyla yüreğimizi ortaya koyuyoruz. Gönül coğrafyamızın bir parçası olan Filistin'le beraberiz. İster Müslüman olsun, ister gayrimüslim olsun, nerede bir mazlum varsa, bizim yüreğimiz o mazlumun yanında atar." dedi.

        - "Müfredata sığamayacak kadar derin bir ders için buradayız"

        Dünya üzerinde geçmişten günümüze kadar işlenen soykırımlarla ilgili sunum yapan Göktaş, şunları kaydetti:

        "Bugün bu amfide alacağımız herhangi dersten çok daha fazlası için buradayız. Bugün sıralarımıza sığamayacak kadar büyük, müfredata sığamayacak kadar derin bir ders için buradayız. İlk dersimiz Filistin. Peki neden ilk ders Filistin, çünkü Filistin sadece bir toprak adı değildir. Filistin, insanlığın, vicdanın, adaletin ve umudun test edildiği imtihan meydanıdır. Bu imtihan her zamankinden daha ağır ve zor bir imtihandır.

        Sosyal medyada bir hikaye paylaşmak, bir makale okumak ve bir belgesel izletmek küçük adımlar gibi görünebilir ama zulmün en çok korktuğu şey, uyarılan ve sorgulayan izleyicilerdir. Unutmayalım ki en tehlikeli boykot, cehalete ve sessizliğe karşı yapılan boykottur. Filistin ruhu sadece Filistinlilere ait değildir. O ruh Cezayir'de, Vietnam'da, Güney Afrika'da ve Anadolu'da Kurtuluş Savaşı veren ruhtur. O ruh, vatan sevgisinin, bağımsızlık tutkusunun ve adalet arayışının evrensel adıdır."

        Filistin davasının herkesin davası olduğunu vurgulayan Göktaş, "İlk dersten alacağımız ders, vicdanlarımızı canlı tutmaktır. Bugün Filistin'de, Gazze'de olan bitene karşı çıkmak için Müslüman olmak gerekmez. Sadece insan olmak yeterlidir. Siyonist ideolojinin kanlı savaş makineleriyle işlediği bu büyük cinayet, sadece Filistinlilere karşı işlenen cinayet değil, bütün insanlığa karşı işlenmiş büyük bir suçtur. Bu suçun doğrudan mağdurları vardır, bir de doğrudan muhatapları vardır. Doğrudan mağdurları Gazze'dekiler ama doğrudan muhatapları sen, ben, biz ve bütün insanlık. Filistin sorunu etnikliği aşan bir vicdan sorunudur." diye konuştu.

