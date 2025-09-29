Atatürk Üniversitesinde yeni akademik yılın ilk dersi "Filistin" oldu

Atatürk Üniversitesinde 2025-2026 akademik yılının ilk dersi "Filistin" oldu.

Kampüsteki 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen ders öncesinde, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Göktaş, "İlk Dersim Filistin" başlığıyla düzenlenen dersteki konuşmasında, tüm insanlığın Gazze için ayakta olduğunu söyledi.

Küresel Sumud Filosu'nun seferinden de bahseden Göktaş, "Vicdanımızın sesini duyuruyoruz. Biz insanız, yürek sahibiyiz ve dolayısıyla yüreğimizi ortaya koyuyoruz. Gönül coğrafyamızın bir parçası olan Filistin'le beraberiz. İster Müslüman olsun, ister gayrimüslim olsun, nerede bir mazlum varsa, bizim yüreğimiz o mazlumun yanında atar." dedi.

- "Müfredata sığamayacak kadar derin bir ders için buradayız"

Dünya üzerinde geçmişten günümüze kadar işlenen soykırımlarla ilgili sunum yapan Göktaş, şunları kaydetti: