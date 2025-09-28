Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum Emniyet Müdürü Karaburun güney ilçelerde denetim yaptı

        Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, şehrin güney ilçelerini ziyaret edip denetim yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 21:49 Güncelleme: 28.09.2025 - 21:49
        Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, şehrin güney ilçelerini ziyaret edip denetim yaptı.

        Karayazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Karayazı Polis Merkezi Amirliği'ni ve ilçedeki Tutak Sabit Yol Uygulama Noktası’nı ziyaret eden Karaburun, güvenlik tedbirlerini inceledi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Daha sonra Hınıs'a geçen Karaburun, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Hınıs Polis Merkezi Amirliği’ne ziyarette bulundu.

        Karaburun, buradan da Karaçoban'a geçip İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Karaçoban Polis Merkezi Amirliği'ni ziyaret etti, ekiplerin çalışmalarını denetledi.

        Ziyaret ettiği yerlerde personeliyle bir araya gelip sohbet eden Karaburun, hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

