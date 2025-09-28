Erzurum Emniyet Müdürü Karaburun güney ilçelerde denetim yaptı

Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, şehrin güney ilçelerini ziyaret edip denetim yaptı.

Karayazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Karayazı Polis Merkezi Amirliği'ni ve ilçedeki Tutak Sabit Yol Uygulama Noktası’nı ziyaret eden Karaburun, güvenlik tedbirlerini inceledi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Hınıs'a geçen Karaburun, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Hınıs Polis Merkezi Amirliği’ne ziyarette bulundu.

Karaburun, buradan da Karaçoban'a geçip İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Karaçoban Polis Merkezi Amirliği'ni ziyaret etti, ekiplerin çalışmalarını denetledi.

Ziyaret ettiği yerlerde personeliyle bir araya gelip sohbet eden Karaburun, hatıra fotoğrafı çektirdi.