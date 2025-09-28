Erzurum'da boya üretim tesislerinde yangın

Erzurum Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir boya firmasına ait üretim tesislerinde saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor. Ekipler, yangının boya üretiminde kullanılan kimyasal ham maddelerin yer aldığı depolara sıçramaması için yoğun çaba harcıyor.

ERZURUM Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir boya firmasına ait üretim tesislerinde yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.