Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da fotoğrafın ilk baskı yöntemleri deneyimlendi

        Erzurum'da düzenlenen "Doğadan Kağıda: Güneş Baskı Atölyesi" programı ile katılımcılar, fotoğrafın 1800'lü yıllarda gerçekleştirildiği şekliyle oluşturma deneyimini yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 10:31 Güncelleme: 28.09.2025 - 10:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da fotoğrafın ilk baskı yöntemleri deneyimlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum'da düzenlenen "Doğadan Kağıda: Güneş Baskı Atölyesi" programı ile katılımcılar, fotoğrafın 1800'lü yıllarda gerçekleştirildiği şekliyle oluşturma deneyimini yaşadı.

        Atatürk Üniversitesi Bilim İletişim Ofisi tarafından düzenlenen etkinlikte doğadaki yaprak, dal ve bitkiler, fotoğrafın ilk icat olduğu dönemlerdeki gibi cyanotype (güneş baskı) uygulandı.

        Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyeleri’nden Doç. Dr. Murat Han Er ve Dr. Öğretim Üyesi Kürşat Kaan Özkemahlı'nın himayelerinde düzenlenen etkinlikte, doğal bitkilerle ışığa duyarlı yüzeyler üzerinde mavi tonlu özgün kompozisyonlar üretildi.

        Hem fotoğrafın alternatif süreçlerine hem de doğayla sanatsal bir temas kurmanın hedeflendiği çalışmada, katılımcılar botanik ürünlerin estetiğini ışıkla buluşturarak tek ve tekrar edilemez cyanotype baskılar üretti.

        Fotoğrafın tarihsel bir tekniğini ekolojik bir duyarlılıkla yeniden deneyimlemek ve üretim sürecini herkes için erişilebilir kılmayı amaçlayan etkinliğe, akademisyenler, öğrenciler, vatandaşlar ve çocuklar katıldı.

        - 1850'li yılların tekniğinin aynısı kullanıldı

        Doç. Dr. Murat Han Er, AA muhabirine eğlenceli bir etkinliğin gerçekleştirildiğini ve farklı deneyimler yaşatıldığını söyledi.

        Er, "Katılımcılara fotoğrafın ilk keşfedildiği dönem olan 1850'lere tekrar geri götürüyoruz. Kullandığımız cyanotype bir güneş baskı tekniği. 1850'lerde yapılan cyanotype neyse şu anda da aynısını katılımcılarla birlikte deneyimledik." dedi.

        Etkinliğin bir çok aşaması olduğunu belirten Er, eski botanikçilerin doğada buldukları endemik bitkilerin görüntüsünü hızla kopyalamak için bu tekniği kullandıklarını, buradan yola çıkarak kendilerinin de botanik parkta yapılacak çalışmada bitkileri kullandıklarını anlattı.

        Dr. Öğretim Üyesi Özkemahlı da etkinliğin bilim ve sanat üreten üniversitenin akademik çıktısını halkla buluşturan bir faaliyet olduğunu söyledi.

        Özkemahlı, etkinliğin daha geniş kitlelere ulaşması için çalışmalar yapacaklarını da sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı
        Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı
        Trump Netanyahu ile görüşecek
        Trump Netanyahu ile görüşecek
        Genç kadının boğazını kesmişti! Caniden haber var!
        Genç kadının boğazını kesmişti! Caniden haber var!
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        1'i çocuk 5 kişi ölmüştü... Katliam gibi kaza kamerada!
        1'i çocuk 5 kişi ölmüştü... Katliam gibi kaza kamerada!
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Dilara'nın katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Dilara'nın katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Sumud Filosu'na Türkiye'den yardım
        Sumud Filosu'na Türkiye'den yardım
        O anlar kamerada... Kedi besleme kavgasında kadın komşusunun burnunu kırdı!
        O anlar kamerada... Kedi besleme kavgasında kadın komşusunun burnunu kırdı!
        Sergen Yalçın kararını verdi!
        Sergen Yalçın kararını verdi!
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        "Tesir altında kalıyor!"
        "Tesir altında kalıyor!"
        Lufthansa 4 bin çalışanı işten çıkaracak
        Lufthansa 4 bin çalışanı işten çıkaracak
        Okul parası için hapis yatmış
        Okul parası için hapis yatmış
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        Ortaya çıktı
        Ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Atatürk Üniversitesinde yeni akademik yılın ilk dersi "Filistin" oldu
        Atatürk Üniversitesinde yeni akademik yılın ilk dersi "Filistin" oldu
        Erzurumlu 73 yaşındaki kadının kalp kapağına 5 milimetrelik "iyileştiren do...
        Erzurumlu 73 yaşındaki kadının kalp kapağına 5 milimetrelik "iyileştiren do...
        Patnoslu Yakup'un Erzurumspor FK ile profesyonelliğe ulaşan zorlu futbolcul...
        Patnoslu Yakup'un Erzurumspor FK ile profesyonelliğe ulaşan zorlu futbolcul...
        Erzurum Emniyet Müdürü Karaburun güney ilçelerde denetim yaptı
        Erzurum Emniyet Müdürü Karaburun güney ilçelerde denetim yaptı
        Erzurum'da terlik fabrikasının hammadde deposunda yangın (2)- Yeniden
        Erzurum'da terlik fabrikasının hammadde deposunda yangın (2)- Yeniden
        Erzurum'da boya üretim tesislerinde yangın
        Erzurum'da boya üretim tesislerinde yangın