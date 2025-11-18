Erzurum'da yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis, AFAD ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazanın meydana geldiği bölgede yoğun sis ve zeminin kaygan olduğu görüldü.

Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen Çanakkale-Van seferini yapan 34 CTG 925 plakalı yolcu otobüsü ile 90 AN 811 plakalı yabancı tır, Erzurum-Ağrı kara yolu Nenehatun köprüsü mevkisinde çarpıştı.

