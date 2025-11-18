Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı

        Erzurum'da yolcu otobüsüyle tırın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 10:07 Güncelleme: 18.11.2025 - 10:07
        Erzurum'da yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı
        

        Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen Çanakkale-Van seferini yapan 34 CTG 925 plakalı yolcu otobüsü ile 90 AN 811 plakalı yabancı tır, Erzurum-Ağrı kara yolu Nenehatun köprüsü mevkisinde çarpıştı.

        Kazanın meydana geldiği bölgede yoğun sis ve zeminin kaygan olduğu görüldü.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis, AFAD ve karayolları ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan yolcu otobüsündeki 11 kişi, ambulanslarla kent merkezi ve Pasinler ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

        Öte yandan bölgede sis ve yolun kaygan zeminiyle alakalı zincirleme kaza meydana geldi.

        Kazada araçlarda hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

