Oltu Taşı İran’da tanıtılacak

İran İslâm Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Dr. Sajad Soltanzadeh, Oltu Taşını İran’da tanıtacaklarını söyledi.

İran İslâm Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Dr. Sajad Soltanzadeh Kaymakam Şenol Turan’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Misafirini makamında ağırlayan Kaymakam Turan, Başkonsolosla yaptıkları görüşmede, iki ülke arasında yapılabilecek sosyal ve kültürel faaliyetleri değerlendirme fırsatı bulduklarını ifade etti.

“Sayın konsolosla, tarihi bağları çok eskilere dayanan iki ülkenin, ekonomik sosyal ve kültürel ilişkilerini geliştirilmesine katkı sağlayacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Bu sebeple ilişkilerin geliştirilmesi her iki ülkenin de menfaatine katkı sağlayacaktır.” diyen Kaymakam Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ziyaretlerinin anısına Başkonsolos Soltanzadeh’ye Oltu taşı tespih hediye etti.

Daha sonra Oltu taşı iş merkezini gezen Oltu Taşı hakkında bilgiler alan İran İslâm Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Dr. Sajad Soltanzadeh Oltu Taşını İran’da tanıtacaklarını söyledi.

Ziyarete, Atatürk Üniversitesinden Prof. Dr. Nimet Yıldırım ve Atatürk Üniversitesi Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Adem Polat da eşlik etti.

İki ülke arasında, komşu iller ve sınır illeri için iş birliği potansiyeli ve zemininin hazır olduğunu belirten Soltanzadeh Kaymakam Turan’a misafirperverliğinden ötürü teşekkür etti.

ERZURUM 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 04:54

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