Taşkesenoğlu Ban, ETÜ Mucitpark ve Kristal Girişimcilik Merkezi'ni ziyaret etti

AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenoğlu Ban, ETÜ Mucitpark ve ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezi'ni ziyaret etti.

İlk olarak bilim ve fikir atölyesi olan robotik kodlamadan sosyal inovasyon anlamında eğitim veren Mucitpark'ta eğitimde olan çocuklarla etkileşim içinde bulunan milletvekili Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenoğlu Ban, geleceğin mucitlerini yetiştiren inovasyon gelişim merkezinin şehrimizde olmasının çok sevindirici olduğunu belirterek emeği olan herkese teşekkür etti.

Taşkesenoğlu Ban, ardından 7'den 70'e teknoloji odaklı fikirlerin geliştirildiği bir ön kuluçka merkezi olan ETÜ Kristal'e geçti. Burada; Koordinatör Doç Dr. Kağan Koray Ayten'den bilgi alan sayın Taşkesenlioğlu Ban, şehre ve bölgeye yeni teknolojik fikirler kazandıran ve fikir sahiplerini yatırımcılarla buluşturarak bölge ekonomisine katkı sağlayan bu tür inovasyon merkezlerinin yaygınlaşmasının gerekliliğini belirterek başta üniversite rektörü olmak üzere tüm çalışanlara ve yöneticilere teşekkür etti.

Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Tuba Yetim, milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban'a ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini sundu.

ERZURUM 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:06

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