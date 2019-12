Aşkale’de ESMEK kurslarına yoğun ilgi

Aşkale Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün ortaklaşa yapmış oldukları çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. 3 Kurumun ESMEK Aşkale İlçe Müdürlüğünde gerçekleştirdikleri kurslara vatandaşların ilgisi oldukça fazla.

İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu, Belediye Başkanı Dr Ahmet Yaptırmış ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Serhat Erdem, ESMEK Merkezine ziyarette bulunarak kurslar ve kursiyerlerle bir araya geldiler. Ziyarette ESMEK İlçe yöneticisi Zafer Karakaya kurslar hakkında bilgiler verdi.

Kaymakam Aksu yaptığı açıklamada, “İlçe genelinde vatandaşlarımızın faydalanacağı ve kendilerini geliştirecekleri kurslara olan ilgiden çok memnunuz, her yaşta ve meslekte vatandaşlarımızın ilgileri ve bunun yanı sıra becerileri hakikaten takdire şayan. Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilecek kurslardan bu yıl yaklaşık 3 bin kişinin faydalanması hedefleniyor” dedi.

Kentin insan gücünü daha donanımlı hale getirmek, başta çocuklar ve gençler olmak üzere toplumun her kesiminden ve her yaştan vatandaşlar için bireysel, sanatsal ve mesleki gelişim konularında 35 farklı alanda ücretsiz kurslar düzenlendiğine dikkat çeken ilçe Kaymakamı Aksu "Kendisini geliştirmek isteyen, meslek sahibi olmak ya da sanatsal bir faaliyetle uğraşmak isteyen tüm vatandaşlarımızı kurslara davet ediyoruz. Kurslara katılacak tüm vatandaşlarımıza başarılar dileriz" diye konuştu.

Belediye Başkanı Dr Ahmet Yaptırmış ise yaptığı açıklamada "İlçe Kaymakamlığımız ve Halk Eğitim Merkezimizle birlikte başlatmış olduğumuz kurslarda uzman eğitmenler önderliğinde çeşitli branşlarda kursiyerler sağlıklı bilgilere sahip olmak için neler yapmaları gerektiğini uygulamalı olarak öğreniyorlar. Yaptıkları çalışmalar ile hem bilgiye hem de beceriye sahip oluyorlar. Ayrıca başlattığımız kurslardaki yoğunluk vatandaşlarımızın ilgisi de bize güç veriyor. Tüm kursiyerlerimizi tebrik edip başarılar diliyoruz" diye konuştu.

Aşkale ESMEK Merkezi, Resim, Arıcılık, Bilgisayar ,Çocuk Kreşi, Bağlama , Dikiş nakış Avcılılık , Çocuk gelişimi 4 6 yaş subyan Kuranı Kerim ve Arapça kursları başta olmak üzere 35 den fazla kursla faaliyetlerini sürdürüyor.

ERZURUM 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:50

GÜNEŞ 07:20

ÖĞLE 12:14

İKİNDİ 14:36

AKŞAM 16:57

YATSI 18:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.