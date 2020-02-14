Erzurum’da aç kalan kurtlar köye indi

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Erzurum’da kar ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayan 20 kurt köye indi.

Erzurum’da köye inen 20 kurt vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Gece saatlerinde köyün içerisinde gezinen kurtlar, daha sonra ormanlık alana gitti. Kar ve soğuk hava nedeniyle yabani hayvanların yiyecek bulmakta güçlük çektiklerini belirten vatandaşlar, zaman zaman da köpeklerin kurtların saldırısına uğradıklarını kaydettiler.

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