Tekman İlçe Emniyet Müdürlüğü yol güvenliğini artırdı

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Aşırı fırtına ve don oluşumu sebebiyle Tekman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yol kontrollerini hızlandırdı.

Yapılan kontrollerde sürücülerin emniyet kemerini takmalarını, direksiyonda telefonla konuşmamalarını, araçlarında zincir, çekme halatı, takos, kürek, ilkyardım çantalarını bulundurmalarını söylediler.

Yapılan kontrollerde memnuniyetlerini dile getiren araç sürücüleri, “Yapılan çalışmalar bizim sağlığımız ve can güvenliğimiz içindir” dediler.

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