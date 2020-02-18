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Vali Memiş, arama kurtarma ekipleri ile yemekte bir araya geldi

İHA

Vali Memiş, arama kurtarma ekipleri ile yemekte bir araya geldi

Erzurum Valisi Okay Memiş Elazığ depreminde görev yapan arama kurtarma ekipleriyle bir araya geldi.
Erzurum Palandöken’de Valilik ve Büyükşehir Belediyesi’nce Elazığ‘da yaşanan deprem sonrası bölgede görev yapan ekiplere ve ildeki diğer arama kurtarma ekiplerine bir moral yemeği verildi.
Palandöken’de Büyükşehir Belediyesi’ne ait bir Otel’de düzenlenen yemeğe, Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AFAD, UMKE,112 GAMER, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma ve Karayolları 12.Bölge Müdürlüğü ekipleri katıldı.
Erzurum Valisi Okay Memiş, burada yaptığı konuşmada Türkiye’nin en iyi arama kurtarma ekiplerinin Erzurum’da olduğunu ifade ederek, “ Ekiplerimiz her gün onlarca aracı, yüzlerce vatandaşı kendi hayatlarını hiçe sayarak kurtarıyor. Kış mevsiminin başlangıcından sonuna kadar müthiş özverili bir çalışma içerisindeler.” dedi.
Coğrafi alan olarak ülkenin 4. büyük ili olduklarını aktaran Vali Memiş,” Birleşmiş Milletlere bağlı 55 ülkeden daha büyük coğrafik alana sahip bir şehrimizde kış şartları oldukça ağır geçiyor. Bu zor şartlarda görev yapan ekiplerimiz her gün onlarca aracı, yüzlerce vatandaşı kendi hayatlarını hiçe sayarak kurtarıyor. Kış mevsiminin başlangıcından sonuna kadar müthiş özverili bir çalışma içerisindeler.” ifadelerini kullandı.
Elazığ’daki deprem felaketinin ardından en kısa sürede organize olan illerin başında Erzurum’un olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Valiliğimiz, AFAD İl Müdürlüğümüz, Kızılayımız ve Büyükşehir Belediyemiz olarak seferber ettiğimiz tüm imkanlarımızla anında deprem bölgesine ulaştık. Mobil mutfağımızda anında yola çıktı. 50 bin kişinin yemek ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde gıda malzemesiyle dolu iki Tır’ı deprem bölgesine gönderdik.” şeklinde konuştu.
Öte yandan yemek programında Slovenya’da düzenlenen 'Krvavec Giant Slalom' yarışmasında 12 yaşında bir çocuğu teleferikten düşerken yakalayarak hayatını kurtaran Milli Kayakçı Sıla Kara’ya Vali Memiş, Teşekkür Belgesi verdi.

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